Od Krka do Antarktike: to so najboljše ptičje fotografije zadnjega leta #video

Organizatorji tekmovanja za najboljšega fotografa ptic (Bird Photographer Of The Year) so razkrili finaliste letošnjega izbora, ki poteka že šesto leto zapored.

Fotografije, ki segajo od simpatičnih portretov do spektakularnih akcijskih prizorov, so izbrali izmed več kot 22 tisoč prijavljenih, posnete pa so bile na lokacijah po vsem svetu: od hrvaškega otoka Krka, italijanskega jezera Chiusi in mestnega parka v Pragi do Falklandskih otokov in Antarktike.

Poglejte finaliste:

Zmagovalce bodo razglasili 1. septembra, zmagovalne fotografije pa bodo objavili v knjigi, ki jo bo izdala priznana britanska založba William Collins.

