Nov rekord: skulptura zajca prodana za več kot 81 milijonov evrov

Skulpturo zajca umetnika Jeffa Koonsa so na dražbi prodali za več kot 81 milijonov evrov, kar je postal nov rekord cene umetnine še živečega avtorja.

Igriv zajec avtorja Jeffa Koonsa iz nerjavečega jekla, narejen leta 1986, ki velja za eno od najbolj znanih umetniških del 20. stoletja, je bil prodan nad pričakovanji. V dražbeni hiši Christie so ga ocenili med 44,7 milijona evrov in več kot 62,5 milijona evrov.

Dražba je trajala kratek čas

Koonsovo umetniško delo pa so za rekordni znesek prodali tudi v zelo kratkem času. Dražba, ki se je odvila nedavno, je trajala deset minut, zadnja ponudba je dosegla vrednost več kot 71 milijonov evrov, kar z dodanim davkom skupaj znaša več kot 81 milijonov dolarjev.

Delo je kupil ameriški trgovec z umetniškimi deli Robert E. Mnuchin. S svojim nakupom pa je podrl rekord.

Portret umetnika

Do prodaje Koonsovega zajca je od lanskega novembra mesto najdražje prodane umetnine zasedala slika Portret umetnika iz leta 1972 avtorja Davida Hockneyja, ki so jo prav tako prodali v dražbeni hiši Christie. Primat med najdražjimi deli še živečih umetnikov pa Jeffu Koonsu ne pripada prvič, saj so njegov kip Pes iz balona (oranžni) leta 2013 prodali za več kot 52 milijonov evrov.

Banalni objekti iz vsakdanjika Umetnik Jeff Koons je zaslovel z deli, v katerih si za motive izposoja banalne objekte iz vsakdana. Med njegovimi najbolj znanimi je trimetrska jeklena konstrukcija psa. Obliko zanjo si je izposodil pri figuricah, ki so narejene iz podolgovatih balonov. Zaradi reapropriiranja podob iz pop kulture je bil Koons že večkrat na sodišču zaradi suma kršenja avtorskih pravic in nekajkrat je tudi izgubil. Mnenja kritikov o njegovem delu so deljena. Nekateri ga zelo cenijo, o čemer pričajo tudi visoke cene njegovih umetniških del. Drugi pa njegovo umetnost označujejo za kič.

