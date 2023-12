Hrbtna stran slik v nekaterih primerih vsebuje nalepke, žige ali pečate kasnejšega datuma, kar pomaga izslediti zgodovino del, na primer zbirke, ki so jim dela pripadala, in palače, v katerih so bila razstavljena, pa tudi kakršnokoli restavriranje, ki je potekalo na delih.

Nova razstava, ki so jo postavili v madridskem muzeju Prado, je v središče pozornosti postavila hrbtno stran slik. Obiskovalcem ponuja ogled etiket, pečatov in skic, ki so običajno skrite očem. Vendar je razstava po besedah pripravljavcev več kot le preprosto obračanje slik na steni.

Namen razstave Reversos (Na hrbtni strani) je spremeniti gledalčev zorni kot in ga popeljati v zakulisje ter odpreti "vrata v skrivnosti umetnosti", je povedal kustos Miguel Angel Blanco.

"Razstava presega preprosto obračanje slik na steni," je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V dveh sobah s črnimi stenami je na ogled okoli sto del, vključno s slikami, ki so si jih izposodili iz 29 muzejev v tujini in mednarodnih zbirk, kot sta Van Goghov muzej v Amsterdamu in bostonski Muzej lepih umetnosti. Želeli so pripraviti mednarodni projekt in se ne omejiti le na slike muzeja Prado.

Nekatere slike je mogoče videti z obeh strani

Kustos je pojasnil, da je pri pripravljanju razstave v zadnjih sedmih letih poglobljeno raziskal obsežno zbirko Prada in si ogledal večino slik tako s sprednje kot z zadnje strani.

Kot navdih je služila ena najbolj znanih slik Prada, mojstrovina Diega Velazqueza iz 17. stoletja Las Meninas, ki prikazuje infanto Margarito in njene dvorjane. Na sliki je viden tudi umetnik, ki ustvarja na velikem platnu, postavljenem na tla. Zadnja stran slike, ki jo ustvarja, je vidna na levi strani umetnine.

Replika hrbtne strani te ogromne slike v naravni velikosti je osrednji del razstave, ki so jo odprli prejšnji mesec in bo na ogled do marca prihodnje leto. Preostala razstavljena dela so originali. Nekatere imajo naslikano stran obrnjeno k steni, nekatere pa je mogoče videti z obeh strani, kot je delo Knäböjande nunna švedsko-avstrijskega slikarja iz 18. stoletja Martina van Meytensa.

V nekaterih primerih hrbtna stran vsebuje nalepke

Del razstave se osredotoča tudi na materiale, ki so jih skozi stoletja uporabljali kot nosilce slik, vključno z bakrom, porcelanom in celo slonovino.

Med drugim je na ogled originalni nosilni okvir – lesena konstrukcija, na katero je napeto slikarsko platno – mojstrovine Pabla Picassa iz leta 1937 Guernica, ki jo mnogi kritiki obravnavajo kot najbolj ganljivo in močno protivojno sliko v zgodovini. Odkrili so ga pred dvema letoma v enem od skladišč newyorškega Muzeja moderne umetnosti, kamor so eno najbolj slavnih del na svetu preselili v hrambo, ko je izbruhnila druga svetovna vojna.

