Na Dunaju bodo razstavili več kot sto Banksyjevih del

Na Dunaju so pripravili multimedijsko razstavo Umetnost Banksyja, ki bo od 23. julija na prizorišču Sofiensälen prikazala več kot 100 del tega britanskega uličnega umetnika. Na ogled bodo tako fotografije kot grafike, nekatere od njih so reproducirali posebej za razstavo.

Umetnik, ki je do zdaj uspešno varoval svojo identiteto, je s svojimi kritičnimi, pogosto političnimi akcijami pisal umetnostno zgodovino drugačne vrste. Še posebej odmevna je bila leta 2018 slika Deklica z balonom, ki se je samouničila po dražbi, na kateri je dosegla več kot milijon evrov. Lani je Razdeljen parlament na dražbi pri avkcijski hiši Sotheby's dosegel rekordno vsoto 11 milijonov evrov, piše STA.

Umetnik grafitov, ki svoja dela postavlja v javni prostor od Bristola do Barcelone, od Sydneyja do San Francisca, ima že dolgo kultni status. Ko je mesto Bristol glasovalo za odstranitev njegovih del, se jih je 97 odstotkov odločilo proti. Razstavo na Dunaju so zasnovali kot instalacijo. Vanjo bo mogoče vstopiti skozi veliki razpršilni pločevinki, za katerima je blagajna, začela pa se bo s fotografijo Deklice z balonom na steni.

Glavna razstava se bo začela v stari sobi s stoli in kavči v angleškem slogu, kjer bo mogoče videti tudi desetminutni dokumentarni film o Banksyjevem delu. V nadaljevanju pa se bo obiskovalec lahko sprehodil skozi repliko njegovega studia, sodeloval v vlogi razpršilca in se na koncu sprehodil po galeriji z najbolj znanimi deli. Razstavo bo spremljala pesem, ki jo je posebej za to priložnost napisal turški glasbenik Fahir Atakoglu, še navaja STA.

