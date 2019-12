Banksy tik pred božičem "udaril" v Betlehemu #video

Tik pred božičem je v Betlehemu na ogled novo delo skrivnostnega umetnika Banksyja, ki je rojstno mesto Jezusa Kristusa izbral za lokacijo nekoliko drugačnih jaslic.

Svoje jaslice je poimenoval "Betlehemska brazgotina", prikazujejo pa rojstvo Jezusa ob izraelskem zidu na Zahodnem bregu, v katerem je strelna luknja v obliki zvezde.

Foto: Reuters

Banksy je jaslice podaril Walled Off Hotelu, palestinski turistični nastanitvi, ki je od odprtja leta 2017 postala nepričakovana turistična atrakcija. Hotel, ki je bil že prej poln Banksyjevih del, stoji tik ob ločevalnem zidu, ki so ga v Betlehemu postavili Izraelci. Oglašuje se kot "hotel z najslabšim razgledom na svetu" in s tem opozarja na zid, ki so ga Izraelci na Zahodnem bregu postavili v začetku tega tisočletja.

Walled Off Hotel - hotel z "najslabšim razgledom na svetu" tik ob ločevalnem zidu v Betlehemu Foto: Reuters

Palestinsko prebivalstvo je prepričano, da je zid nezakonit in da jim Izrael z njim nasilno jemlje ozemlje, najbolj pa posledice postavitve zidu občutijo prav v Betlehemu, saj ta prepreka obkroža mesto z več strani.

Oglejte si še: