Jaslice nekoliko drugače: Jožef, Marija in Jezus kot begunci v kletkah #video

Kalifornijska cerkev je letošnje jaslice postavila nekoliko drugače: Jožefa, Marijo in Jezusa so zaprli vsakega v svojo kletko, s čimer so nakazali na trenutno ameriško politiko nehumanega ravnanja z migranti.

Cerkev Claremont United Methodist v bližini Los Angelesa je letošnje jaslice prikazala na aktualen način, s katerim so hoteli opozoriti, da se zadnja leta enako ravna z migranti v ZDA.

Jožefa, Marijo in malega Jezuščka, odetega v srebrno folijo, so postavili v ločene kletke, te pa ogradili še z žičnato ograjo.

Gre za najslavnejšo migrantsko družino na svetu

Glavna pastorica cerkve Karen Clark Ristine je za CNN pojasnila idejo v ozadju tokratnih jaslic, pri čemer so pomislili na najslavnejšo begunsko družino na svetu, Jezusovo družino: "Ko je bil Jezus star dve leti, so morali zapustiti Nazaret in oditi v Egipt, ker so se bali za svoja življenja. Kaj bi bilo, če bi ta družina zavetje iskala danes?"

Povsem verjetno je, da bi pod vladavino Donalda Trumpa končala tako kot so predvideli, a so jim za razliko od mnogih drugih družin, katerih usoda je v neusmiljenih rokah ameriškega predsednika, namenili srečen konec, saj so v notranjosti cerkve združeni.

Pastorica je postavitev jaslic obrazložila tudi na družabnem omrežju Facebook:

Trump predlagal celo streljanje migrantov v noge

O tem, kako nehumano Trumpova Amerika ravna z migranti, je oktobra poročal New York Times, ki je razkril, da naj bi marca letos v silovitem besu zaradi nadaljevanja nezakonitega priseljevanja v ZDA prek južne meje celo predlagal, naj na prebežnike streljajo v noge, da bi jih upočasnili.

Poleg streljanja v noge naj bi predlagal tudi napeljavo elektrike v zid na meji z Mehiko, na katerem naj bi bile na vrhu konice, ki bi lahko trgale človeško meso, pa tudi jarke z vodo pred zidom, ki bi bili polni kač ali aligatorjev. V tistem obdobju jeze se je tudi odločil, da se bo znebil svetovalcev in sodelavcev, ki so bili proti zaostrovanju migracijske politike.

