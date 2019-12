Ameriški psihiatri: Trumpu se je poslabšalo duševno zdravje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Profesorji z univerz Yale, George Washington in drugih ter celo nekdanji strokovni analitik za profile osebnosti pri obveščevalni agenciji Cia Jerrold Post so zapisali, da se s približevanjem ustavne obtožbe krepi nevarnost, da bo Trump postal še večja grožnja varnosti ZDA.

Post je skupaj s kolegi psihiatri pripravljen nastopiti pred odborom in pojasniti diagnozo, saj zanemarjanje posledic ustavne obtožbe za Trumpovo dušeno zdravje po njegovi oceni lahko pripelje do katastrofalnih posledic.

Prepričani, da ni sposoben racionalno sprejemati odločitev

Psihiatri so prepričani, da Trump ni sposoben racionalno sprejemati odločitev, pri predsedniku pa opažajo jasna patološka znamenja. Trumpovo proizvajanje teorij zarote je eno od takih znamenj in njegova patologija raste veliko hitreje kot sposobnost racionalnih ljudi, da na teorije zarote odgovorijo z dejstvi, opozarjajo. Psihiatri so prepričani, da bi poleg ustavnih pravnikov morali v kongresu poslušati tudi njih.