V Italiji našli Banksyjevo ukradeno delo

Banksy, ki še vedno ostaja anonimen, je na požarnih vratih pariške dvorane, v kateri je bilo ubitih 90 ljudi, upodobil žalujočo deklico. Podobo so leta 2019 neznanci izrezali z vrat in jo pretihotapili v Italijo. Več podrobnosti o delu in raciji, ki so jo italijanski policisti izvedli v sodelovanju s francoskimi, bodo razkrili na četrtkovi novinarski konferenci.

Umetnik, ki se v svojih delih loteva družbeno aktualnih tem, je enega od zadnjih pečatov pustil maja v splošni bolnišnici v Southamptonu v Veliki Britaniji. Upodobil je dečka, ki je v koš odvrgel svoji igrači Spidermana in Batmana v zameno za medicinsko sestro z masko in haljo s simbolom Rdečega križa. Ob sliki je bolnišničnemu osebju zapustil sporočilo, v katerem piše: "Hvala za vse, kar počnete. Upam, da bo to nekoliko posvetlilo prostor, čeprav je le črno-belo," piše STA.