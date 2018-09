Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Italijanska aristokratinja, upodobljena kot slovita Mona Liza, naj bi imela težave s ščitnico, o čemer naj bi pričali njena rumenkasta koža in razredčeni lasje ter mogoča golša.

Foto: Wikimedia Commons Našteto je po prepričanju Mandeepa Mehre iz bolnišnice za ženske bolezni v Bostonu in Hilary Campbell s kalifornijske univerze v Santa Barbari verjetno posledica pomanjkljivo delujoče ščitnice.

V članku, objavljenem v septembrski izdaji revije Mayo Clinic Proceedings, sta zapisala, da je to veliko verjetnejša diagnoza od prejšnjih hipotez, med katerimi sta, da je imela portretiranka Lisa Gherardini težave s srcem oziroma da je imela povišan holesterol in trigliceride v krvi.

"Uganko Mone Lize je mogoče razrešiti s preprosto medicinsko diagnozo, in sicer s pomanjkljivo delujočo ščitnico," je izjavil Mehra in dodal, da je na neki način prav čar nepopolnosti zaradi bolezni tisti, ki tej mojstrovini daje pridih skrivnostnosti in poseben šarm.

Sicer pa po prepričanju znanstvenikov Lisa Gherardini, če bi imela težave s srcem ali povišan holesterol in trigliceride v krvi, verjetno v 16. stoletju v Italiji ne bi dočakala takšne starosti, kot jo je.

Golšavost je bila v tistem obdobju pogosta

Kot je še povedal, je bila v Italiji v obdobju renesanse prehrana takšna, da so ljudje trpeli za pomanjkanjem joda, zaradi česar je bila pogosta golšavost. To je pogosto zaslediti tudi na slikah in kipih tistega časa.

Poleg tega je Lisa Gherardini Leonardu da Vinciju pozirala kmalu po porodu, kar kaže tudi na možnost poporodnega vnetja ščitnice.

Lisa Gherardini (1479-1542) je bila žena bogatega trgovca s svilo Francesca del Gioconda. Ta naj bi pri da Vinciju leta 1503 naročil njen portret. Po moževi smrti je Lisa Gherardini zadnja leta svojega življenja preživela v samostanu sv. Uršule, kjer naj bi bila tudi pokopana.