Letos se v Škofjo Loko vrača Festival In Memoriam prof. Peter Hafner oziroma krajše Hafnerjev memorial, ki bo potekal od četrtka, 27. julija, do petka, 4. avgusta. Odvijal se bo v štirih mestih, in sicer v Škofji Loki, Cerknem, Kranju in Železnikih, po besedah organizatorjev pa bo na voljo pester glasbeni in kulturni program.