Danes ponoči bo otroke obiskal Miklavž

Otroke bo v noči na torek po ljudskem izročilu obiskal sveti Miklavž, prvi od decembrskih dobrih mož, ki goduje 6. decembra. Pridnim bo v nastavljenih peharjih ali krožnikih pustil darove, manj pridnim pa šibo. V več mestih in krajih bodo popoldne potekali Miklavževi sprevodi, pripravili pa so tudi Miklavževe sejme.

Miklavž se bo v Ljubljani popoldne z vzpenjačo spustil po okrašenem grajskem griču na Krekov trg, kjer ga bo pričakalo spremstvo. Skupaj s parklji in zborom angelčkov bodo otrokom delili pecivo, sadje in bombone, nato bo pot nadaljeval proti Magistratu in Prešernovemu trgu, kjer bo obdaroval otroke. Obiskovalci pa se lahko do torka ustavijo pri kateri od stojnic Miklavževega sejma na Prešernovem trgu in ob Frančiškanski cerkvi ter kupijo dobrote iz testa, sadje in druga darila.

Prihod prvega dobrega moža Miklavža v spremstvu angelčkov in hudičkov bodo med drugim dočakali v Celju in Novem mestu, otroci in spremljevalci bodo Miklavža lahko pozdravili tudi v Slovenj Gradcu in Zagorju ter drugod po Sloveniji.

Sv. Miklavž ali sv. Nikolaj, ki je bil škof v Mali Aziji in je umrl v prvi polovici 4. stoletja, je vse od 11. stoletja postajal zelo priljubljen svetnik tako na območjih, kjer se je razširilo vzhodno krščanstvo, kot na območjih z zahodnim krščanstvom. Po legendah je bil velik čudodelnik in učinkovit zavetnik šolarjev in študentov, mornarjev in brodnikov, ponekod tudi splavarjev, mlinarjev, žagarjev in drvarjev.

