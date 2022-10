Pod cerkvijo v Turčiji so odkrili grobnico svetega Miklavža, ki je umrl pred več kot 1.600 leti. Arheologi so že več let domnevali, da se pod cerkvijo skriva njegov grob, zdaj pa so to tudi dokončno potrdili.

Svetega Miklavža so domnevno leta 343 pokopali v bizantinski baziliki ob turški sredozemski obali v današnjem kraju Demre, nekoč poimenovanem Myre. Ker se je bazilika zaradi naraščajoče gladine morja znašla pod vodno gladino, so nekaj stoletij kasneje na njenih temeljih z namenom, da zaščitijo Miklavževo grobnico, zgradili novo cerkev, ki je bila od leta 1982 pod Unescovo zaščito, poroča Daily Mail.

So v Italijo pretihotapili napačne kosti?

Arheološka dela na območju cerkve potekajo več let. Že leta 2017 so arheologi po odkritju praznega prostora pod cerkvenimi tlemi z elektronskimi napravami domnevali, da so odkrili Miklavžev grob, zdaj, ko so z izkopavanji dejansko dosegli tla prvotne bazilike, pa se je to tudi potrdilo.

Do danes je sicer veljalo, da so Miklavževe posmrtne ostanke v 11. stoletju trgovci pretihotapili v italijansko mesto Bari, vendar turški arheologi zdaj menijo, da so trgovci odnesli kosti, ki so v resnici pripadale neznanemu duhovniku.