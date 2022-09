Drama v Maxiju, nekaj svežega in inovativnega v našem okolju

Oglasno sporočilo

V četrtek, 6. oktobra, se v Maxi gourmet marketu v središču Ljubljane obeta premiera zanimivega in nenavadnega dogodka, kakršnega zagotovo še niste videli. Mercator in Drama sta namreč strnila vrste v projektu Drama v Maxiju, s katerim bosta ljubiteljem gledališke umetnosti ponudila enkratno doživetje.

Gre za izvedbo avtorskega projekta Polenta, pobudo zanj pa je dala članica ljubljanske Drame Eva Jesenovec. Celoten performans je zastavljen kot zelo intimno doživetje posameznika, in sicer tako, da vsak gledalec doživi "predstavo" preko slušalk (če jih nima, bodo tudi na izposojo) in svojega pametnega telefona. Sprehod od Drame do Maxija je zastavljen tako, da gledalci (največ 20) v njem sodelujejo kot del performansa, Maxi pa bo postal neke vrste labirint, saj bo igralka udeležence projekta prek slušalk nagovorila, naj v trgovini poiščejo izdelek, ki jih spominja denimo na njihovo mamo, ali da poiščejo predmet, ki ga bodo pred predstavo skrili med police.

Za dogodek v Drami sprejemajo prijave, k udeležbi pa boste lahko pristopili tudi pred pričetkom performansa v Maxi gourmet marketu.

Maxi kot najsodobnejša trgovina, ki jo je Mercator pred nedavnim prenovil in opremil po najnovejših svetovnih trgovinskih standardih, je nadvse primeren prostor za izvedbo takšnega performansa, saj je že obisk takšne trgovine sam po sebi estetsko doživetje. Osrednji namen projekta Polenta pa je ravno svojevrstna asociativna manipulacija, saj skozi vizualni prizor, ki ga gledalec gleda, in hkrati avdioposnetek, ki ga posluša, sestavlja zgodbo skozi asociacije, ki pustijo vsakemu posamezniku, da si zgodbo predstavlja in jo doživi popolnoma po svoje.

Ponekod v tujini so že poznani tako imenovani konceptualni hapenningi, ki udeležencem odpirajo drugačen pogled na že znani, večkrat prehojeni prostor. Pri nas tovrstnih praks doslej še nismo poznali, zato je projekt Drama v Maxiju, ki v zgodbo, izvedeno v javnih prostorih, vključuje tudi gledalce, zagotovo nekaj svežega in inovativnega v našem okolju.

Po premierni uprizoritvi projekta Polenta, ki ga je režirala Mojca Madon, izvaja pa ga igralka Eva Jesenovec, sledita še dve ponovitvi, in sicer v soboto, 8. oktobra, in v ponedeljek, 24. oktobra 2022.



V Mercatorju pa so še posebej ponosni, da lahko tudi preko tako enkratnih in posebnih dogodkov sodelujejo z Dramo in tudi na ta način izrazijo podporo kulturi in umetnosti, ki jo v Mercatorju že leta predano podpirajo.

Naročnik oglasnega sporočila je MERCATOR.