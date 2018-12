Banksyjevo potujočo razstavo, ki je umetnik ne odobrava, si je ogledalo že pol milijona ljudi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V madridskem centru Ifema so v četrtek odprli razstavo Banksyjevih del, naslovljeno Genij ali vandal? Razstava, ki je priljubljeni anonimni umetnik ne odobrava zaradi komercialne naravnanosti, je bila pred tem že na ogled v Moskvi in Sankt Peterburgu. Pritegnila je pol milijona obiskovalcev, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Kustos razstave Aleksander Načkebija si je Banksyjeva dela za postavitev, ki bo v Madridu na ogled do 10. marca 2019, izposodil od zasebnih zbirateljev. Umetnika je označil za fenomen in enega najbolj briljantnih ter pomembnih avtorjev naše dobe.

Kaj je nasprotje LOL?

Banksy, ki ima do razstavljanja svojih del samosvoj pristop, se je na razstavo kritično odzval že avgusta, ko je bila ta na ogled v Moskvi. Na svojem profilu na Instagramu, kjer ima 5,1 milijona sledilcev, se je zgrozil, da vstopnina znaša 22 evrov. Zapisal je: "Rad bi, da bi se mi to zdelo smešno. Kaj je nasprotje LOL?"

Na opazko, da gre vendarle za njegovo razstavo, pa je umetnik odgovoril: "...ne vem, če sem pravi naslov za pritožbe na posameznike, ki razobešajo slike brez dovoljenja." Umetnik sicer na svoji strani oboževalce opozarja na tovrstne postavitve, ki so organizirane brez njegove privolitve.

Banksy, kljub svetovni slavi ohranja anonimnost

Kljub priljubljenosti Banksy ohranja anonimnost. Vse, kar je o njem znano, je, da je Britanec, rojen v Bristolu. Nihče mu ne more odreči izjemnega talenta za samopromocijo. Njegova dela so po pisanju AFP ocenjena v milijonih funtov.

Med zadnjimi najudarnejšimi Banksyjevimi akcijami je bila oktobrska dražba njegove slike Deklica z balonom pri londonski avkcijski hiši Sotheby's. Trenutek za tem, ko je bilo delo prodano za dober milijon funtov, se je v okviru slike sprožil mehanizem in polovica umetnine je bila razrezana na trakove. Kljub dogodku je bil postopek prodaje izpeljan do konca in mnogi menijo, da je sedaj še vrednejše, kot je bilo pred umetnikovo gverilsko akcijo.

