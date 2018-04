Andrea Andrassy: Hrvatica, ki obožuje Slovenijo, kremšnite in Katarino Čas #intervju

Na Hrvaškem je znana kot ena najbolj branih kolumnistk, pri nas pa kot nekdanja stand up komičarka, prijateljica Vida Valiča in sovoditeljica letošnje Eme. Andreo Andrassy pot velikokrat zanese v Slovenijo, tudi zato, ker jo obožuje. Je ena redkih, ki ob obisku Slovenije raje kot po hrvaško govori po slovensko.

Foto: Ana Kovač

Na začetku intervjuja sem ji dejala, da se lahko pogovarjava v hrvaščini, a me je prosila, da govoriva po slovensko, saj lahko tako vadi slovenščino in se nauči kaj novega.



Na dan intervjuja je v Ljubljano prišla zaradi dela, a si je vzela prosto popoldne za pohajkovanje po središču mesta, da je lahko obiskala vse svoje najljubše kotičke. Pri nas uživa tudi zato, ker je ljudje na ulici ne prepoznavajo tako pogosto kot v Zagrebu. Tam je namreč cenjena kolumnistka, voditeljica in predavateljica, nekoč pa je bila uspešna stand up komičarka in radijska voditeljica.



Na Instagramu ji sledi več kot 131 tisoč ljudi, na Facebooku pa še 30 tisoč več. Na obeh omrežjih ima velik vpliv in njeni sledilci dobro poznajo njeno ljubezen do hrane, samorogov in trenda velikih pletenih odej.

Foto: Ana Kovač

Kako to, da ste tako aktivni v Sloveniji? Je za to kriv Vid Valič?

Imela sem veliko stand up nastopov in tako spoznala Vida, bila sem tudi na njegovem "žaru". Leta 2013 sem se nehala ukvarjati s stand upom, zato nisem več prihajala tako pogosto, a pridem tu in tam, saj imam tukaj veliko prijateljev. Vid pa je kriv za Emo. O tem sva se pogovarjala po telefonu in povedal mi je, da jo bo mogoče vodil. Začel mi je razlagati, kaj Ema sploh je, in rekla sem mu: "Halo, jaz vem, kaj je Ema, spremljam jo, obožujem jo!" Prosila sem ga, da mi priskrbi vstopnice. Potem sem mu še rekla, da jo hočem voditi z njim, in začela sva se šalit okrog tega, kako bi ljudem pojasnili, zakaj sem jaz zraven. Šalila sem se.

Kasneje je imel sestanek s producenti, ki jim je predstavil to idejo, in rekel mi je, da jim je bila zelo všeč. Tako je nastal projekt Hrvatica na Emi (smeh, op. p.). Potem so mi rekli, da moram govoriti v slovenščini ... Razumem jo, a težje govorim in gre mi zelo počasi, mešam besede. Bilo je kar malo zastrašujoče, ampak smo naredili in bilo je super.

Koliko časa ste imeli za pripravo?

Dva dni, saj smo dva dni pred finalom dobili scenarij. Brez pritiska (smeh, op. p.). Vse, kar sem povedala, razumem, a sama ne bi mogla tako dobro povedati. Ni mi bilo tako težko, ni bilo tako, kot da bi prvič slišala te stavke in besede.

Na družbenih omrežjih so vam namenili res veliko pohval.

Da! Zelo me je presenetilo, ker vem, da so vsi, ki gledajo Emo, zelo kritični, zato mi je bilo super.

Zanimivo, vas so pohvalili, Vida pa skritizirali.

Ko ljudje vedo, da je nekdo komik, imajo takoj v glavi, da ni smešen in da so sami bolj smešni. Vsi so zelo kritični že na začetku. Zame pa se je vedelo, da sem Hrvatica, in za vse, kar bi lahko šlo narobe, bi si mislili: "Saj ona je Hrvatica in ne govori slovensko." Vid je profesionalec in nimajo ga vsi radi, kar je normalno. Poleg tega vsi, ki gledajo Emo, vedo vse, tako kot Hrvati (smeh, op. p.).

Kako pa so vaše vodenje Eme sprejeli na Hrvaškem?

Zelo jim je bilo všeč. Vsi so me spraševali, kako se je to zgodilo, a skoraj nihče ne ve, da delam kot prevajalka za slovenščino, da razumem slovenščino in da se zelo pogosto pogovarjam po slovensko.

Kje delate kot prevajalka?

Za portal Popolna postava Mihe Geršiča. On ima svoj portal tudi v hrvaščini in jaz prevajam iz slovenščine v hrvaščino. To se je zgodilo čisto po naključju. Na Facebooku sem videla njegov oglas v hrvaščini, v katerem je bilo zelo veliko napak. Ker sva prijatelja, sem mu poslala sporočilo, da ta oglas res ni dober in da mu lahko pomagam. Zdaj delam zanj tri leta in poznam vse nutricionistične in fitnes izraze v slovenščini, vsa imena hrane.

Foto: Ana Kovač

V eni od zadnjih kolumn ste razkrili, da je bila vaša babica Slovenka.

Da, pisala se je Čebular, a je nikoli nisem slišala govoriti po slovensko. Mislim, da je odraščala v Sloveniji, v Zagrebu pa je hodila na fakulteto. Tu in tam se je s svojo sestro pogovarjala v slovenščini, a jaz tega nikoli nisem slišala, ker sem bila še majhna. Sama sem se slovenščine naučila z gledanjem Kanala A, ki je predvajal serijo Princ z Bel Aira. Vsakič, ko pridem v Slovenijo, poslušam slovenski radio. To mi je ostalo še od takrat, ko sem se morala pripraviti na stand up nastope pri vas in sem poslušala aktualno dogajanje. Občinstvo ima zelo rado, če sliši nekaj o aktualni politiki. Tudi z vsemi prijatelji v Sloveniji sem govorila hrvaško, potem pa sem jim rekla, da bom, kadar bom prišla sem, poskušala govoriti slovensko. Poslušam tudi slovenske pesmi.

Katere?

Všeč so mi Nika Zorjan, Kataya, BQL, danes sem poslušala Raiven in mi je super. Ne poznam izvajalcev, a poznam pesmi. Maja Keuc mi je vrhunska! Njen nastop na Emi je bil vrh, navdušena sem!

Ali na hrvaškem radiu sploh kdaj slišite slovensko glasbo?

Ne, ker nihče ne razume (smeh, op. p.). Vem, da vi poslušate Severino, Majo Šuput in druge naše, ampak mi vaših ne. Slovenščina je zelo specifična in nihče je ne razume. Moje prijateljice, ki so stare toliko kot jaz, ne razumejo ničesar, ker niso gledale Kanala A (smeh, op. p.).

Poznate kakšnega slovenskega igralca?

Edina igralca, ki ju poznam, sta Domen in Iztok Valič (smeh, op. p.). Pa še Katarina Čas je igralka, njo obožujem še od takrat, ko je na Kanalu A vodila oddajo Atlantis. Ko je nastopila v filmu Volk z Wall Streeta, je nihče na Hrvaškem ni poznal, jaz pa sem rekla: "Vav, Katarina Čas!" Vsi so me samo čudno gledali.

So pa hrvaški mediji veliko pisali o tem, da je Melania Trump postala prva dama.

To je kul. Dobro, Melania Trump ni kul, ampak dobro, uspelo je dekletu iz Sevnice.

Kako glede na stanje v politiki ljudje okrog vas dojemajo Slovenijo?

Najbližji prijatelji in družina so nezainteresirani, ne sovražijo Slovenije, jim je v redu, ampak vem, da obstajajo ljudje, ki jo sovražijo, tako kot obstajajo Slovenci, ki sovražijo Hrvaško. Mislim, da so to ekstremni primeri, večinoma smo v dobrih odnosih.

Jaz imam Slovenijo zelo rada in vsi moji prijatelji vejo, da je Slovenija zame "the best". Slovenija je zame kot spa.

Kaj vam je tako zelo všeč? Recimo glede hrane?

Rada imam kavarno Zvezda, obožujem njihove kremne rezine, ki so zelo dobre, in njihovo ajdovo torto. Slišala sem, da je v slaščičarni Vigò zelo dober sladoled, ki ga še nisem poskusila, a ga bom danes, ker je sončen dan (in res je kasneje tisti dan na Facebooku objavila fotografijo sladoleda, op. p.), rada imam TaBar, Sushimamo, Hood Burger. Slišala sem, da je hot dog v Šiški zelo dober, a ga še nisem poskusila.

Kje pa je boljši šoping?

V Zagrebu, ker imamo več vsega, več nakupovalnih centrov in boljšo ponudbo. Vi pa imate v središču Ljubljane vse tiste majhne trgovine, kot sta Babushka Boutique in Gud Shop. Tega mi nimamo. Vsakič, ko pridem v Ljubljano, grem v Zvezdo, potem pa v Babushko. Vse te trgovine, ki jih obožujem, imajo zelo prisrčne stvari. Tudi hrana je pri vas cenejša in imate boljšo izbiro, tudi zdrave hrane. To je opazil tudi moj brat, ko je bil nazadnje v Ljubljani na nekem koncertu. Vi ste zelo za bio, eko in tako dalje, tega pa pri nas ni. Imate večjo izbiro in ceneje je.

Foto: Ana Kovač

Pridete v Slovenijo kdaj tudi na počitnice ali samo zaradi dela?

Prišla sem decembra med prazniki s prijateljico in tukaj sva bili konec tedna. Naš advent je super ...

Naš pa ne toliko?

Vaš je manjši, je zelo lep, a mi gremo na vse ali nič. Naš je boljši, vendar ne v smislu, da smo boljši od vas, je pač večji. No, decembra sem prišla na počitnice, a večinoma prihajam zaradi dela.

Je pa res, da Hrvaška Slovencem, kar zadeva počitnice, pomeni veliko več kot Slovenija Hrvatom.

Res je, ampak jaz vseeno obožujemo Slovenijo poleti, ker se v središču mesta veliko dogaja in je zelo lepo. V Zagrebu je tudi, ampak ne vem, zakaj tako zelo obožujem Ljubljano.

Ljubljana je zame eno najljubših mest na svetu. Ne ravno tako kot New York in Tokio, a Ljubljana je med mojih top pet, ker je zelo lepa. Tukaj imam tudi zelo dobre prijatelje. Ko to dvoje združiš, je super.

V čem smo vseeno boljši od vas? In v čem ste vi boljši od nas?

Vi ste boljši od nas v recikliranju, mi tega še nimamo. Očitno ste boljši v košarki. Veliko boljši ste v televizijski produkciji. Vsi vaši komiki so imeli oddajo na televiziji, pri nas tega ni imel noben komik, ker stand up na Hrvaškem ni tako priljubljen. Ranko Babić, Vid Valič, Denis Avdič - vsi imajo svoje predstave, ki so razprodane in priljubljene. Pri nas ima nekaj podobnega le Ivan Šarić, ampak ni takšnega zanimanja. Vi hodite v gledališče, vi ste bolj kulturni. Mi pa smo od vas boljši v ... Imamo morje. Krk je naš (smeh, op. p.).

Če stand up na Hrvaškem ni priljubljen, kaj pa je?

Big Brother, zaradi katerega se ves čas prepirajo na Facebooku. Je zelo priljubljen, kar se mi zdi grozno. Začela se je nova sezona naše različice Znan obraz ima svoj glas ... Sicer pa ne vem, kaj je priljubljeno, saj sama televizije ne gledam in je nimam. Aha, trenutno se veliko govori tudi o tem, da je zdaj pomlad, a je še vedno hladno! O moj bog.

No, priljubljeni ste tudi vi in vaša kolumna Dnevnik gradske cure (Dnevnik mestnega dekleta, op. p.). Kako je sprejeta na Hrvaškem?

Super. Pišem jo že šest let, enkrat na teden, zdaj je izšla že 309. (po intervjuju je izšla še ena, op. p.). Ljudje jo imajo radi, berejo jo, delijo, nekatere so bolje sprejete, druge slabše, a tako je vedno. Zelo mi je všeč, da so določene kolumne všeč nekaterim ljudem, določene pa drugim. Tako z eno osvojim ene ljudi, z drugo pa druge.

Beremo jo tudi v Sloveniji in nekaterim je všeč predvsem zaradi vaše odkritosti, saj ste brez dlake na jeziku, in tudi zato, ker so kletvice v hrvaščini bolj sprejemljive kot pri nas.

To pa zato, ker vi nimate kletvic in uporabljate naše! Halo, "tristo kosmatih"!? Lahko uporabljate naše, naše so zelo dobre. Naše so super.

Saj pravim, vi ste bolj kulturni in prijazni. Prijazen in kulturen narod ne more imeti "jebote konj mater", to pri vas ne gre. Imate "tristo kosmatih", ker ste bolj prijazni. Ampak lahko si jih sposodite od nas.

Spomnim se, kako sem se nekoč v avtu vozila z Vidom in ga je nekdo izsilil. Vid je rekel: "A, pizda!" Mislila sem si: "Resno? To je to?" Mi naštejemo celo družino, hišne ljubljence, preklinjamo vse! Vi pa samo: "Pizda!"

No, odvisno od tega, v kateri del Ljubljane prideš. Že na Fužinah, na primer, je drugače.

To je pa druga zgodba, tam je mala Hrvaška, mala Bosna, mali Balkan.

Kaj vam pomeni, da vas beremo tudi pri nas?

To mi je super. Želela bi si, da bi me bralo še več Slovencev. Vsakič, ko mi kdo od vas pove, da me bere, si rečem, da bi lahko pisala tudi v slovenščini, ker hrvaščine vseeno ne razumejo vsi. Razmišljam, da bi svojo knjigo prevedla v slovenščino. Zakaj pa ne? Vi ste bolj kulturni, vi berete (smeh, op. p.).

Foto: Ana Kovač

Ste na Hrvaškem tako znani, da ne morete sproščeno na morje in na kakšno od svojih priljubljenih nudističnih plaž?

Ne, grozno! Zato tako rada prihajam v Slovenijo, ker me tu ne poznajo tako dobro, čeprav so me v zadnjem času vseeno spoznali in me nekajkrat prosili za fotografijo. Smešno je bilo tudi, ko je Vid prišel v Zagreb. Na Hrvaškem imam takšno situacijo, kakršno ima Vid tukaj. Nisi neznana oseba, ko se sprehodiš po mestu, te gledajo in šepetajo.

Ko je prišel Vid za praznični december, je rekel, da je super, ker ga nihče ne prepozna. Pet minut zatem ga je zagledala gruča Slovencev in se začela dreti: "Vid!" Tako je pri meni v Sloveniji, saj se lahko tukaj obnašam kot idiot, na Hrvaškem pa tega ne morem. Če grem v trgovino po kruh brez ličil in se nekdo hoče fotografirati z mano … jebiga! Ne moreš reči ne otroku samo zato, ker si videti grozno. Tukaj pa grem lahko v Zaro in nihče me ne pozna.

V eni od zadnjih kolumn ste govorili o influencerjih. Ta naziv vas precej razburja, čeprav ste sami prav to.

Da, to je ta "naziv" ... Ne maram ga, ker omogoča ljudem, ki ne delajo nič, da se delajo, da nekaj delajo. Influencer je tako nedefinirana stvar. Jaz sem influencerka, ker imam kolumno, sem voditeljica in ve se, kaj delam. Je pa cel kup drugih influencerjev, ki se samo fotografirajo, imajo veliko število sledilcev, ki jih kupijo, in potem je to problematično. Zato se borim proti temu izrazu in raje vidim, da nekdo reče televizijski voditelj, pisec, kolumnist, stand up komik ali nekaj drugega. Da se ve, da ta oseba nekaj dela. Če pa rečeš samo influencer, to sliši polno najstnikov, ki si mislijo, da jim ni treba niti šole končati.

Mislim, da mora biti influencer posledica, ne izhodišče. Ljudje pa danes mislijo, da je najpomembnejše biti influencer. To, kaj delaš, jim je čisto nepomembno. Na Hrvaškem imamo veliko ljudi, ki počnejo zelo dobre stvari, a ko sem jim reče, da so influencerji, se jih izenači s tistimi, ki ne počnejo nič. To se mi zdi zelo nevarno zaradi otrok.

Čez trideset let bomo imeli cel kup ljudi, ki ne bodo znali početi nič, bodo pa vedeli, kako so lahko dobro videti na fotografiji. To se mi zdi bolno, to ni normalno.

Vam pa bi lahko upravičeno rekli, da ste vplivni, saj vaše objave ljudem pomenijo veliko.

Da, jaz sem influencerka, ampak sem najprej TV-voditeljica in kolumnistka. To, da sem influencerka, je samo posledica tega. Ko objavim nekaj, vsi hočejo to stvar. Prejemam tudi ogromno sporočil - od poslovnih ponudb do tega, da me prosijo, naj delim objavo, da se je nekomu izgubila mačka. Tega sicer nikoli ne naredim, ker če bi enkrat zapisala, da se je Ivani izgubila mačka, bi dobila še 50 sporočil o izgubljenih mačkah in prošenj, naj to delim. Potem bi postala portal za izgubljene mačke, zato to ignoriram.

Foto: Ana Kovač

Slovenščina vam gre zelo dobro, vam je všeč naš jezik (večino intervjuja res opraviva v slovenščini, op. p.)?

Da, zelo všeč! Na splošno imam rada jezike in rada se jih učim. Slovenščina mi je všeč, ker je zelo podobna hrvaščini, a hkrati zelo drugačna. Slovenci so mi na splošno super narod, zelo ste sproščeni in bolj kulturni kot Hrvati. Zelo! Reciklirate, ful ste kul.

Sproščeni?

Res, res! Vsakič, ko pridem in se dobim z Vidom Valičem in greva v restavracijo, so vsi zelo prijazni do njega. No, mogoče niso zares (smeh, op. p.).

Mogoče so prijazni, ker je to Vid Valič.

Da. Ampak mislim, da so vseeno res zelo prijazni. Tudi ko sem sama, imam občutek - kot tudi v Avstriji -, da so Avstrijci in Slovenci zelo prijazni. Ne vem, zakaj. (Potem preklopi iz slovenščine v hrvaščino, op. p.) Hrvati so ono, seljačine (smeh, op. p.).

Kaj bi se Hrvati lahko naučili od Slovencev?

Reciklirati. Mi nimamo niti infrastrukture, ki bi omogočala recikliranje. Mi moramo ločevati in imamo posebne zabojnike, a potem vse ločene odpadke vržejo v isti kamion. Potem pa imamo oglase, naj recikliramo, sicer bodo kazni. Vem pa, da ste vi pri tem zelo dobri. Tega bi se lahko naučili.

Pa mi od vas?

Kletvic. Naučite se že pravih kletvic (smeh, op. p.).

Spomnila sem se še nečesa, česar bi se lahko mi naučili od vas: sistema vinjet, saj je pri nas precej dražje. Če grem iz Zagreba do Reke, me pot v eno smer stane 20 evrov! Da ne omenjam kolesarskih stez, ki so pri nas katastrofalne. Sredi njih postavljajo količke, lokali pa bodo nanje pomaknili še stole in mize. Imamo celo eno kolesarsko stezo, ki vodi v steno. Kolesarji zato vozijo po pločniku ali cesti in so zelo nastrojeni, ker jih mesto ne spoštuje. Tako da … Mi bi se lahko veliko naučili od vas.

Že razmišljate o tem, da bi se preselili v Ljubljano?

Ne (smeh, op. p.). Obožujem Ljubljano, ampak mislim, da bi mi bila na dolgi rok premajhna. No, tudi Zagreb je majhen ... Mogoče bi lahko poskusila živeti tukaj, da končno preizkusim vse hot doge in sladolede. Da pojem vse, kar je za pojesti. Ko sem bila na Bledu, nisem jedla kremšnite, glupača. Ampak dobro, saj bom še šla.