Ali se zavedamo, da je vse okrog nas oblikovano?

Društvo oblikovalcev Slovenije bo za en mesec predstavilo kreativnost slovenskih oblikovalcev s področij produktnega oblikovanja, oblikovanja vizualnih komunikacij, unikatnega in modnega oblikovanja, oblikovanja interierjev in scenografije.

Letošnja selekcionirana bienalna razstava DESIGN KONSUM, ki bo od 10. februarja do 2.marca 2022 v Veliki sprejemni dvorani Cankarjevega doma, aktualizira položaj oblikovanja v sodobni potrošniški družbi, želi spodbuditi kritično refleksijo in razmislek o pomenu slovenskega, kakovostnega oblikovanja, njegovega vrednotenja in umeščanja v naš vsakdan.

V prednosti je odločitev za kakovostno bivanje, domače znanje in kratke dobavne poti, za kakovostno in okolju prijazno proizvodnjo, ekološke in trajnostne rešitve, organsko in razgradljivo, reciklirano iz naravnih, neškodljivih materialov ter navsezadnje tudi za estetsko dovršeno in uporabniku prijazno oblikovanje. To so izzivi sodobnega oblikovanja, še poudarja Društvo oblikovalcev Slovenije.

