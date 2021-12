Zvezda letošnjih praznikov: Esenca Istre

Ali tudi vi vsako leto znova iščete ideje za posebna praznična darila in brskate po receptih za najboljše praznične jedi? Naj vam letos olajšamo delo! V kleti Vinakoper so skupaj z vrhunskim chefom Tomažem Kavčičem ustvarili ekskluzivni paneton v kombinaciji z izbrano vinsko esenco. Podarite ga svojim najbližjim ali pa ga postavite na praznično okrašeno mizo – v vsakem primeru boste poželi val navdušenja.

Kaj se skriva v praznični specialiteti?

Letošnji praznični paneton Esenca Istre je dih jemajoče glamurozno darilo, ki že pred odprtjem sproži vrsto pričakovanj in vprašanj. Kako ne bo, saj je recepturo za paneton razvil sam kuharski chef Tomaž Kavčič. Tradicionalnemu receptu je dodal svoj značilni kreativni pridih in ga nadgradil v pravo presenečenje okusov. Za spodbuditev radovednosti naj namignemo, da se v panetonu skrivajo olive, ki nikakor niso slane, in refošk, v katerega lahko dejansko zagrizete.

"V Esenco Istre smo združili ljubezen do tradicije, lokalnih sestavin, kreativnih, inovativnih receptur in poklon gostu, za katerega ustvarjamo. Navdušen sem, da je v skupni zgodbi s podjetjem Vinakoper nastal neprecenljiv spoj tako znanj kot veščin, predvsem pa ljubezni in spoštovanja do vsega, kar smo od narave in svojih prednikov prejeli, ter vsega, kar lahko kot navdih ponudimo vsem, ki v naše zgodbe šele vstopajo," je dejal chef Kavčič, ki verjame, da bo nova zvezda močno osvetlila praznično obdobje, ki je pred nami.

Žlahtna esenca v prefinjeni parfumski steklenički

Hišna enologa Vinakoper Boštjan Zidar in Rok Jamnik sta tudi letos posegla v najbolj žlahtne zaklade grozdja in za odličen spoj s panetonom ustvarila globoko rdeče likersko vino, imenovano esenca. V podjetju Vinakoper so esenco dodali panetonu v parfumski steklenički, tako da njeno žlahtno meglico poškropite po sveže razrezanemu panetonu. S tem že tako edinstvena jed dobi še dodaten pridih dekadence, glamurja in praznične čarobnosti.

Esenca Istre je tako glavna, a še zdaleč ne edina zvezda v galaksiji letošnje ponudbe daril Vinakoper. Vse zvezde Istre lahko pobliže spoznate v posebnem katalogu daril ali v ljubljanskih in koprski prodajalni Vinakoper.