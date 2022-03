Zdrava malica za otroke in odrasle

Se težko odpoveste sladkim namazom? Nadomestite jih z zdravim čokoladnim namazom Bučotela, ki je po novem na voljo tudi z okusom višnje. Privoščite si okusen in zdrav prigrizek, ki bo hitro izginil z vaše kuhinjske mize, ne glede nato, ali ga boste postregli svoji družini ali gostom. Da pa bo kulinarična izkušnja še boljša, Bučotelo namažite na sočen in mehak kos bučnega kruha. Kako ga pripraviti, preverite v nadaljevanju.

Učinkov zdrave prehrane je mnogo. Pa ste vedeli, da primerno prehranjevanje izboljšuje tudi voljo? Tako kot zaužita hrana vpliva na fizično zdravje, vpliva tudi na počutje. Zdrav in primeren način prehranjevanja bo izboljšal vaše splošno počutje, vam zbistril tok misli in dal več energije. Ni torej razloga, da ne bi sebi in svojim najdražjim privoščili bolj zdrave malice. Poizkusite nov okus Bučotele iz Oljarne Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi.

Bučotela zdaj tudi z okusom višnje.

Pika na i kot višnja na vrhu sladice

Bi radi gostom postregli s prigrizkom, kakršnega še niso poskusili, ali pa si le želite, da bi bile prehranjevalne navade vaših otrok bolj zdrave? V Oljarni Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi so z vrhunsko domislico na trg pripeljali zdrav in okusen namaz, ki je boljša različica že poznanih čokoladno-mlečnih namazov. Kot strokovnjaki za pridelavo bučnega olja so razvili čokoladno-bučni namaz Bučotela.

Bučotela je na voljo v več okusih, ki pa se jim zdaj pridružuje popolnoma nov. Klasični Bučoteli, različicam z okusom cimeta, pomaranče in karamele, so zdaj dodali okus višnje. Ni presenetljivo, da so pri Oljarni Jeruzalem SAT iz središča ob Dravi za nov okus Bučotele izbrali prav višnjo. V nasprotju s češnjo višnja ni toliko primerna za uživanje v surovi obliki, saj je prekisla, zato pa je toliko okusnejša v različnih predelanih jedeh, ki jim doda tisti čarobni okus junijskih češenj. Ob ugrizu v ravno prav zrelo češnjo se razpoči njena napeta lupina, iz njene mesne sredice pa se pocedi sladkast sok. Prav ta sladkobni okus pa nas hitro zasvoji. Še preden dobro opazimo, lahko pojemo celo skledo sočnih češenj, zato ta sladek in sočen okus izvrstno dopolnjuje klasično Bučotelo in ji daje popolnoma novo preobleko.

Bučotelo lahko namažete na kruh, palačinke ali pa jo uporabite za pripravo različnih sladic.

Ne glede na okus Bučotele, ki ga boste izbrali, lahko ta čudovit namaz uporabite za pripravo različnih peciv ali pa z njim obogatite palačinke oziroma ga namažete na svoj najljubši kruh.

Sočen in sladkast bučni kruh bogatega okusa Namažite Bučotelo na doma pripravljen bučni kruh. Za vas smo poiskali preprost recept, po katerem vas bodo spraševali vsi, ki ga bodo okusili. Sladkast bučni okus z dodatkom začimb vas bo popeljal v svet orientalskih zgodb iz Tisoč in ene noči. Peka je malce daljša, sama priprava pa zelo preprosta, kar je le še en razlog, da boste bučni kruh, potem ko ga boste prvič okusili, pripravili še pogosto. Njegov okus vas bo naravnost zasvojil. Bučni kruh, ki vas bo navdušil. Namažite ga z Bučotelo in uživajte v zdravem prigrizku. Foto: Shutterstock V pripravo testa ne boste vložili veliko časa, saj ga boste pripravili hitreje, kot se bo vaša pečica ogrela na želeno temperaturo. Zato kar hitro na delo. Sestavine: Namažite vašo najljubšo Bučotelo na svež bučni kruh. 30 gramov čistega bučnega pireja

30 gramov čistega bučnega pireja 4 jajca

1 skodelica rastlinskega olja

2/3 skodelice vode

2 žlički čistega vaniljevega ekstrakta

2,5 skodelice sladkorja

3,5 skodelice moke

2 žlici sode bikarbone

1,5 žličke soli

2 žlici začimb za bučno pito Priprava Pred začetkom priprave testa za bučni kruh nastavite pečico na 175 stopinj Celzija. V eni skledi zmešajte vse tako imenovane tekoče sestavine, vključno z bučnim pirejem. V drugi skledi zmešajte suhe sestavine. Nato mešanici suhih sestavin postopoma dodajte mešanico tekočih sestavin in ob tem ves čas mešajte. Tako dobljeno maso prelijte v pekač za kruh ali celo dva, odvisno od velikosti vaših pekačev. Predviden čas peke je od 60 do 70 minut. Kruhke postrezite z bučno-čokoladnim namazom Bučotela. Postrezite namaze z različnimi okusi, od klasičnega, pomarančnega, cimetovega, karamelnega do popolnoma novega okusa višnje. Dovolite svojim gostom, da razvajajo brbončice ob zdravih prigrizkih, ki bodo všeč tako otrokom kot mladim po srcu.

Vedno specite še dodaten hlebček

Posebnost bučnega kruha je, da je drug dan celo boljši kot takoj po tem, ko je spečen, zato ga pripravite kakšen dan, preden ga nameravate postreči.

Če boste imeli goste, vam predlagamo, da ga spečete v dveh ločenih pekačih, da boste lahko enega postregli, drugega pa podarili. Takega darila se bodo vaši gostje ob odhodu z večerje zagotovo razveselili. Z njim lahko morda pred pogajanji za napredovanje na delovnem mestu omehčate tudi svojega nadrejenega.

Bučno-čokoladni namaz za vsak okus Nad Bučotelo bodo navdušeni tudi otroci, katerih prehrana bo z njo tudi bolj zdrava. Bučotela Oljarne Jeruzalem SAT iz središča ob Dravi je zdaj na voljo tudi z 20-odstotnim popustom. Privoščite sebi in svojim najdražjim okusen in zdrav obrok. Izberite svoj najljubši okus: klasika,

cimet,

pomaranča,

karamela,

višnja.

Oglejte si ponudbo izdelkov Jeruzalem SAT iz Središča ob Dravi