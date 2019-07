Žalosten dan za ameriški viski: požar uničil 45 tisoč sodov Jim Beama #video

V torek zvečer po lokalnem času je zagorelo v skladišču v kraju Versailles v ameriški zvezni državi Kentucky, kjer je bilo spravljenih 45 tisoč sodov ameriškega viskija Jim Beam, poročajo ameriški mediji.

Lokalni policisti in gasilci menijo, da je požar najverjetneje zanetila strela, ogenj pa se je zaradi alkohola hitro razširil.

Ogromno viskija je steklo tudi v bližnjo reko Kentucky:

Iz podjetja Beam Suntory, lastnika destilarne Jim Beam, so sporočili, da je bil viski, spravljen v skladišču, "relativno mlad" in zato še ni bil namenjen za prodajo. V Kentuckyju imajo sicer kar 126 skladišč, v katerih je skupno 3,3 milijona sodov. "Požar ne bo vplival na zaloge viskija v trgovinah," so sporočili v izjavi za CNN in dodali: "Hvaležni smo, da v nesreči ni bil nihče ranjen, in hvaležni smo pogumnim gasilcem, ki jim je uspelo požar spraviti pod nadzor."

