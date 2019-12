Zakaj naj bi ob novem letu jedli svinjino? #video

Celoten videorecept si oglejte v rubriki Kuhamo s Karolino v oddaji Planet 18 danes ob 18. uri na Planetu.

Svinjska ribica s slanino in tatarska omaka

Svinjska ribica

Sestavine za 4 osebe:

1 večja ali dve manjši svinjski ribici;

domača slanina za ovijanje (če je nimamo ali nam okus po prekajenem ni všeč, lahko uporabimo prešano slanino);

zeliščna sol, voda za zalivanje.

Svinjsko ribico razrežemo na dva do tri centimetre debele medaljončke, jih ovijemo s slanino in si pomagamo z aluminijasto folijo, da jih preprosto pritrdimo. Paziti moramo, da je šiv slanine nasproti vozla, ki ga delamo z aluminijasto folijo, da se slanina lepo oprime. Potresemo z zeliščno soljo in na odprtem ognju na hitro popečemo z obeh strani. Odstranimo aluminijasto folijo, zalijemo z malo vode in počasi dušimo nekaj minut. Če želimo, da je meso v sredini rožnato, je čas pečenja zelo kratek. Postrežemo s tatarsko omako.

Foto: Kristjan Kovač

Tatarska omaka

Sestavine:

4 žlice majoneze, Foto: Kristjan Kovač

4 žlice kisle smetane,

1 žlica gorčice,

4–5 kislih kumaric,

1 strok česna,

malo soli in popra.

Kumarice narežemo na drobno, kolikor je mogoče, prav tako sesekljamo česen. V skodelico damo majonezo, kislo smetano in gorčico, previdno zmešamo, dodamo kumarice in česen, posolimo in popramo po okusu, previdno zmešamo in ponudimo. Tatarsko omako lahko pripravimo vnaprej in jo shranimo v hladilniku.

Pa dober tek!

Prispevek je nastal v sodelovanju z Zvijezdo in gostilno Pri kozolcu iz Vojnika.

