Vrhunsko kulinarično razvajanje v najboljšem slovenskem hotelu

Najboljšii slovenski hotel tudi letos svoje goste razvaja z izjemnimi meniji, ki bodo navdušili tudi najzahtevnejše gurmane in vse tiste, ki radi preizkušajo novosti. Tokrat so za decembrske menije – degustacijski, božični in silvestrski – izbrali veliko morskih jedi, tudi v nenavadnih izvedbah, kot je trskin sladoled. Vredno pokušine in razvajanja! Vse jedi spremljajo vrhunska vina, tokrat so se posebej skrbno posvetili domačim in tujim peninam ter šampanjcem.

Najprestižnejši hotel v Sloveniji, hotel Kempinski Palace Portorož, se lahko pohvali tudi z vrhunsko restavracijo Sophia, ki je nagrajena z nagrado Michelinov krožnik (Michelin Plate). Tam je visoka kulinarika posebna oblika umetnosti, kjer kuharski chefi razvajajo vaše brbončice. Kulinarična avantura ob koncu leta v tej restavraciji je primerna za najdragocenejše praznične trenutke.

Priznanje Michelinov krožnik prejmejo vrhunske restavracije, ki jih odlikujejo sveže surovine, skrbno pripravljeni in dobri obroki.

Gourmet restavracija Sophia je nastala v nekdanji recepciji hotela, zasnovali pa so jo z mislijo na eno najlepših filmskih div vseh časov − Sophio Loren. Razkošen slog restavracije je poseben poklon tej italijanski lepotici. Restavracija ponuja vrhunsko mediteransko kulinariko, dopolnjeno z lokalnimi sestavinami ter okusi svetovne kuhinje, predstavljeno na moderen način. Izkušnja postane nepozabna ob pogledu na vinsko karto, ki ponuja vrhunski izbor mednarodnih in slovenskih vin.

Vinska karta restavracije Sophia

Bojan Poljšak, vodja restavracije Sophia v hotelu Kempinski

Na vinski karti restavracije Sophia je približno 320 etiket, vodja restavracije pa si želi, da bi bilo izbire še več.

"Vinska karta zame nikoli ni dovolj obsežna. Z našo vinsko karto je pokrita celotna Slovenija, velik poudarek je na istrskih vinih. Med gosti naše restavracije je približno 90 odstotkov gostov iz tujine, ki si želijo spoznati naša vina, saj istrska vina zelo malo izvažamo. Ko jih poskusijo, so nad njimi navdušeni," je povedal Bojan Poljšak, vodja restavracije Sophia v hotelu Kempinski, ki svoje znanje bogati na največjih vinskih festivalih po Evropi in svetu.

Za vsak meni izberejo primerno vinsko spremljavo. "V Istri razen malvazije ni na izbiro veliko vrhunskih belih vin, zato gremo v Vipavo po sive pinote, v Goriška brda po bolj resna bela vina, na Štajerskem in Dolenjskem pa dobimo bolj sveža vina. Izbira vin je odvisna tudi od tega, od kod prihajajo gostje. Nemci bodo izbrali lahka vina, Francozi in Italijani pa imajo radi primorska vina. Zelen in pinela pri belih vinih vedno navdušita, pri rdečih pa refošk."

Na voljo imajo tudi zelo dobro izbiro tujih vin. Prevladujejo francoska in italijanska vina, na zalogi pa imajo tudi ameriška, avstralska in novozelandska vina, nekaj jih je tudi iz Južne Afrike, Hrvaške in Srbije. "Po tujih vinih največ sprašujejo Slovenci," nam je zaupal Poljšak.

Razvajanje brbončic na najbolj sofisticiran način

V restavraciji Sophia trikrat letno poskrbijo za posebne menije. Tako pomladi strežejo spomladanski meni, sledi poletni in še jesenski meni. Decembra pa si zavihajo rokave in ponudijo tri praznične menije.

Za decembrski degustacijski meni s spremljavo penin so ustvarili pethodni meni na osnovi morskih jedi: jakobove pokrovače, karpačo, ribja bistra juha iz mešanice jadranskih rib, rezanci z ragujem iz hobotnice, glavna jed je cipelj z brstičnim ohrovtom, za posladek pa topli njoki z orehi in hruško. Vinsko karto za ta meni so razdelili na slovenske in istrske penine, prošek in šampanjec.

Sledi božični meni 24. decembra, ki bo večinoma ribji, zraven pa bo tudi posebna vinska spremljava. Na meniju bodo jastog, ribja juha, njoki z morskim pajkom, losos oziroma brancin, sledi vrhunska sladica.

Vrhunec decembrskega dogajanja je silvestrska večerja. Tudi na ta večer bodo ponudili jastoga, ki ga bo dopolnil trskin sladoled, zraven bodo še kisla repa, fazanova rulada, kakijevi njoki, dimljeni losos, rdeče kislo zelje, goveji file kot glavna jed ter pijana hruška za sladico.

Kulinarično razvajanje lahko tudi podarite Darilni bon je velikokrat najboljša izbira, kadar želite nekomu dati proste roke pri uporabi, saj tako podarite vavčer, ki ga lahko obdarjenec fleksibilno uporabi za vse storitve hotela. Želeno vrednost izberete sami, prav tako lahko dopišete posvetilo. Svojim najbližjim ali poslovnim partnerjem lahko kupite darilni bon za večerjo v restavraciji Sophia ali darilni bon za bivanje v hotelu, razvajanje v spa centru ali kulinarične dobrote. Podarite darilni bon, ki ga lahko brezskrbno natisnete doma in takoj postavite pod smrečico! S tem boste svojim najdražjim podarili nekaj, kar si gotovo želijo: razvajanje v najprestižnejšem slovenskem hotelu – v hotelu Kempinski Palace Portorož. Za nakup storitev v ponudbi kliknite na Online Voucher Shop. Po opravljenem nakupu boste e-voucher takoj prejeli prek e-pošte in bon boste lahko takoj natisnili ter ga podarili.

Penine kot spremljava hrani

Letos so velik poudarek namenili peninam, ki jih lahko ponudimo tudi kot vrhunsko spremljavo k hrani. "Penine se dobro ujemajo z vsako jedjo, saj so lažje kot vina, ki jih je treba izbrati že malo bolj skrbno. Na primer k divjačini z močnimi omakami ne moremo ponuditi penine. Drugi problem je tudi čokolada, ki jo lahko postrežemo s portovcem, rumom ali konjakom. Italijani pa k čokoladi radi ponudijo tudi rdeča sladka vina, ki spadajo že med likerje," je še povedal Poljšak in napovedal zanimiv Festival penin, ko boste lahko spoznali veliko evropskih in slovenskih penin.

Festival penin, ki se bo po dveh letih premora odvijal 26. decembra, je praznik penin. Glavno dogajanje bo v Kristalni dvorani, kjer bosta potekali predstavitev in degustacija penin. Predstavili se bodo šampanjci in vrhunske penine iz vse Evrope. Za zaključek so pripravili tudi degustacijsko večerjo s pethodnim menijem in zmagovalnimi peninami.

KONTAKT: E-naslov: restaurant.portoroz@kempinski.com Telefon: +386 5 692 7000

