"V Sloveniji imamo precej odličnih penečih vin"

V Kleti penin Istenič na Bizeljskem, kjer se s to dejavnostjo ukvarjajo že pol stoletja, bo v soboto potekal drugi festival družinskih proizvajalcev penečih vin, na katerem se bo predstavilo okoli 20 vinogradnikov. Kot je povedal organizator Miha Istenič, gre za manjše proizvajalce, ki imajo vsak svojo vizijo o tem, kakšno naj bi peneče vino bilo.

Večina proizvajalcev penin, ki se bo predstavila na festivalu, prihaja z vzhodnega dela Slovenije, vendar bodo po Isteničevih besedah prisotni tudi nekateri najbolj uveljavljeni proizvajalci iz drugih delov države. Poleg pokušin bodo pripravili še delavnici, med drugim o velikih penečih vinih sveta, ki prav tako prihajajo iz manjših družinskih hiš.

V Sloveniji je sicer okoli 250 vinogradniških družin, ki se ukvarjajo s proizvodnjo penečih vin, med katerimi je Isteničeva z najdaljšo tradicijo. "Nekoč smo bili edini, zdaj pa jih je že kar precej, ki poskušajo z različnimi pristopi. Če sem nekoč govoril, da obstaja zelo malo penečih vin in je veliko vin z mehurčki, je danes drugače. V Sloveniji imamo že precej odličnih penečih vin, saj se proizvajalci vse bolj zavedajo, da se morajo za obstoj postaviti ob bok najboljšim," je dejal Istenič.

Svetovni trg penečih vin so do zdaj obvladovali Francozi, Španci in Italijani s svojimi šampanjcem, cavo in proseccom, a se tudi tam vse bolj zavedajo, da niso več edini. Če je namreč še pred leti veljalo, da so samo v teh državah sposobni narediti prava peneča vina, je po Isteničevem mnenju zdaj jasno, da se s pravim pristopom da takšno mnenje spremeniti.

