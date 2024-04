V Kopru so refošku predvajali glasbo. Kaj se je zgodilo?

V največji koprski kleti so predstavili rezultat večletnega projekta, v katerem so povezali vino in glasbo. Rezultat? Refošk, ki je zorel ob glasbi Giuseppeja Tartinija in naj bi bil zato preprosto boljši.

"Zvok je povsod okoli nas in težko si predstavljamo življenje v popolni tišini. V poskusu se srečujemo s hipotezo, da zvočno valovanje pozitivno vpliva na živa bitja, v mojem primeru na mikroorganizme, ki ob glasbeni spremljavi med alkoholnim vrenjem, biološkim razkisom in zorenjem delujejo in pripomorejo k boljši različici vina," je povedala Sara Pfeifer Milčinović, ki je v svojih študijskih letih prišla na idejo, da bi med alkoholnim vrenjem vino izpostavila določenim frekvencam in analizirala, kako frekvence vplivajo na rast kvasovk, ki so prisotne v vinu. Idejo in projekt so podprli v kleti Vinakoper in tako so začeli prve poskuse.

Foto: Vinakoper

V kleti so grozdje sorte refošk skozi celoten proces pridelave vina izpostavili izbrani klasični glasbi virtuoza Giuseppeja Tartinija. V koprski kleti so prepričani, da so se pod vplivom Tartinijeve skladbe že pri alkoholni fermentaciji pokazali prvi pozitivni učinki, vse skupaj pa se je samo še potenciralo skozi biološki razkis in zorenje tega vina. Rezultat? Vino z dokazano bolj uravnano in uglajeno kislino ter bolj všečnim vonjem in okusom.

Pri projektu so sodelovale Obalne galerije Piran, kjer so izbrali glasbo za zorenje vina. To je bila Tartinijeva sonata Re maggiore, po besedah direktorice galerij Mare Ambrožič Verderber tudi "zaradi imena, saj je refošk poznan kot kralj rdečih sort."