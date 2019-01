V izboru izjemnih rdečih vin z Balkana kar pet slovenskih

"To je del vinskega sveta, ki resnično doživlja preporod," je v članku v vinski reviji Decanter zapisala Caroline Gilby, ena od največjih poznavalk vin srednje in vzhodne Evrope, ki se ponaša z najvišjim nazivom v svetu poznavalcev vin, master of wine, in ki smo jo lahko oktobra spoznali na predavanju na ljubljanskem vinskem festivalu Top Vino.

"Na vrhuncu je bilo v Jugoslaviji s trto zasajenih 220 tisoč hektarjev, ta država pa je bila med desetimi največjimi pridelovalci vina na svetu. Zdaj ta regija znova raste, tokrat kot središče dinamične in kakovostne pridelave, v vsakem narodu so se lotili razvoja svoje značilne identitete," je zapisala Gilby.

V izboru dve briški in tri vipavska vina

Kot je dodala, je ta regija v svetu prepoznavna predvsem po belih vinih, a so po njenem mnenju pozornosti vredna tudi rdeča. Med 12 vini s tega območja, ki jih je še posebej izpostavila, je kar pet slovenskih. Iz Goriških brd sta to merlot Opoka 2013 iz kleti Marjana Simčiča in Carolina Red 2015 iz kleti Aljoše Jakončiča, iz Vipavske doline pa Reddo 2015 iz kleti Burja, barbera Selection 2016 iz kleti Guerila in modri pinot 2016 iz kleti Pasji rep.

