Kako je Marjan Simčič pridelal najboljše vino na svetu #video

Letošnjo pomlad je v slovenski vinski in splošni javnosti odjeknila novica, da je priznani italijanski sommelier vino briškega vinarja Marjana Simčiča razglasil za najboljše na svetu.

Foto: Nina Vogrin

Marca letos je znani italijanski športni časopis La Gazzetta dello Sport objavil lestvico najboljših vin na svetu, ki jo zanje že od leta 2012 sestavlja italijanski vinski poznavalec Luca Gardini. Jasno, na njej je bilo ogromno italijanskih vin, nekaj tudi "vsiljivcev" iz drugih vinorodnih dežel, tako Italijane kot Slovence pa je presenetilo, katero vino je Gardini izbral za najboljšega na svetu - to je bila rebula Opoka 2016 iz kleti Brica Marjana Simčiča.

Kdo je Marjan Simčič?

Težko rečemo, da gre za neznanega vinarja, Simčič je eden od najbolj znanih in priznanih slovenski vinarjev ne le na domačem terenu, ampak tudi v tujini, njegova vina so na trgih od Daljnega vzhoda pa do ZDA, ponujajo jih nekatere najbolj znane restavracije na svetu.

Foto: Nina Vogrin

Avtohtona briška rebula premagala svetovno znana vina

Kljub temu pa je bilo priznanje italijanskega kritika izredno - tudi zato, ker je na prvo mesto, pred italijanske velikane, kot je denimo Sassicaia, postavil rebulo.

"Slovensko vino? Prvo na svetu?" se začne spremljevalno besedilo ob izboru Luce Gardinija. Foto: Nina Vogrin

Rebula, avtohtona briška sorta je v svetu še vedno relativno neznana, nedvomno pa s tovrstnimi priznanji dobiva vse več veljave.

"S tem vinom smo dokazali, da je lahko rebula, naša avtohtona sorta, tako dobra ali še boljša kot mednarodno uveljavljene, recimo chardonnay in sauvignon," nam je ob obisku njegove kleti v Ceglem dejal Simčič in poudaril: "Predvsem pa rebula tako vrhunske rezulate daje samo tu, v Brdih, in nikjer drugje."

Foto: Nina Vogrin

Nagrajena Simčičeva rebula je del linije Opoka, njegove najprestižnejše linije vin, ki so pridelana iz le najboljšega grozdja iz najboljših vinogradniških leg. A idealne naravne danosti niso dovolj, je pojasnil briški vinski zvezdnik. "Tako v vinogradu kot v kleti si ne smeš dovoliti niti ene napake. Veliko je malenkosti, ki naredijo razliko med dobrim in velikim vinom."

Tvegana pozna trgatev se mu je obrestovala

Za nagrajeno rebulo, tisto iz leta 2016, je predvsem veliko tvegal. "Vreme nam je šlo na roko, zato smo grozdje trgali šele 20. oktobra, kar je bilo nedvomno zelo drzno. A tveganje se je povrnilo, dosegli smo maksimalno zrelost grozdja, vino ima kar 13,5 odstotka alkohola, kar je z rebulo težko doseči, obenem pa ima vino lepe kisline ter zrele, ne pregrobe tanine," je Simčič povedal med obhodom kleti, v kateri ne manjka inovativnih tehnoloških prijemov.

Betonski jajčasti sodi, v katerih je rebula Opoka 2016 zorela prvih 11 mesecev Foto: Nina Vogrin

Med drugim je za zorenje nagrajene rebule uporabil betonska "jajca", sode jajčaste oblike, v katerih je vino prebilo prvih 11 mesecev. "Beton omogoča mikrooksidacijo, kar je za vina z močnimi tanini zelo pomembno," je pojasnil. Nato so vino pretočili v lesene sode, del v običajne, del v jajčaste.

Razprodana, še preden je prišla v steklenice

Rebula Opoka 2016 je še vedno v sodih, stekleničili jo bodo šele avgusta, ko bo luna prava (prava je menda le mlada). Kako je torej vino, ki sploh še ni v steklenici, dobilo tako visoko oceno? "V ocenjevanje smo poslali vzorce iz sodov po vzoru 'en primeur'," je pojasnil Simčič.

Foto: Nina Vogrin

"En primeur", torej ko je vino še v sodu, je tudi prodaja te zvezdniške rebule, saj je že zdaj dobesedno razgrabljena. "Te rebule je le za okoli štiri tisoč steklenic, zato bo šla predvsem zvestim kupcem, ki so že dolgo z nami." Odpotovala bo na okoli 40 trgov po vsem svetu, v Sloveniji pa je ena glavnih priložnosti za nakup že šla mimo - maja je Gašper Čarman iz ljubljanske vinoteke eVino priredil licitacijo 300 steklenic, ki so jih razprodali v pičlih sedmih urah.