V oddaji, ki so jo predvajali prejšnji teden, je kuhar delil svoj recept za ribje ocvrtke in krompirjevo solato. Med pripravo jedi pa je v ponev položil ribo platnico oziroma rutilus pigus, ki je od leta 2002 na rdečem seznamu ogroženih vrst v Avstriji in je na robu izumrtja. Več ribičev je o tem nemudoma opozorilo avstrijsko ribiško združenje.

"V začetku tega tedna smo vložili pritožbo zoper neznanega posameznika, ker je lovil ogroženo vrsto ribe," je v petek dejal Gregor Gravogl, direktor spodnjeavstrijskega ribiškega združenja. Opozoril je, da so ribe rutilus pigus v naravi zaradi naraščajočih temperatur vode in gradnje ob Donavi na robu izumrtja.

"To je izredno žalosten dogodek, s katerim se v svoji karieri še nisem srečal," je dodal.

Televizija in kuhar sta se opravičila

Tako televizija ORF kot kuhar sta se v začetku tedna opravičila za ocvrtje ogrožene ribe. Slednji je tudi pojasnil, da mu je ribo prinesel prijatelj, potem ko ga je televizija v zadnjem hipu zaprosila za nastop v oddaji. "To je bil splet nesrečnih okoliščin, ker sem zaupal prijatelju, ki je imel dovoljenje za lov sorodnih vrst, in mislil, da to vključuje tudi to ribo," je dodal.

Kuharja sedaj skrbi, da bi njegova restavracija, ki se nahaja v nacionalnem parku, lahko utrpela veliko škodo. Njegov recept je medtem še vedno dostopen na spletu, v njem pa je navedeno, da je treba uporabiti ribe "od ribiča, ki mu zaupate".