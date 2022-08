Tradicionalno slovenska, a moderno privlačna lePotica

Ste že slišali za miniaturne potičke? Gre za vrhunsko idejo, ki se je porodila sicer ekonomistki Janji Štrumbelj in s katero je v svet turizma in posebnih poslovnih daril z dušo vnesla nekaj starega, a hkrati popolnoma novega, tradicionalno potico v modernem parkiranju. LePotička je lahko izvirno darilo s slovensko dušo, ki se ga bo razveselil prav vsak. Naročite jih lahko za s seboj, za darilo ali pa v njihovem bogatem okusu uživate ob skodelici kave kar v novem butiku v središču Ljubljane.

Ime potica ni naključno. Zaradi svoje podobnosti z zvitkom, ki se pred peko namesti v okrogel pekač z luknjo na sredini, je ta sladica dobila izvorno ime povitica, iz katerega se je kasneje postopoma razvilo ime potica. Njen izvor sega v srednji vek, v 20. stoletju pa se je nekako izoblikovala receptura, kot jo poznamo danes.

Za najstarejšo pisno omembo potice je poskrbel Primož Trubar, sega pa v leto 1575. Najstarejši recept za potico je leta 1689 zapisal Janez Vajkard Valvasor, in sicer v knjigo Slava vojvodine Kranjske.

Prepoznavni znak Slovenije, ki turistom ni bil na voljo

Predstavljajte si, da se snidete s prijatelji iz tujine, ki so si prišli ogledat našo deželo. Želite jim predstaviti vse njene lepote in seveda tudi kulinarična doživetja. Ko beseda nanese na tradicionalno slovensko kuhinjo, hitro ugotovite, da jim ne morete omogočiti pokušine potice, saj je zunaj praznikov ni mogoče nikjer kupiti. Prav to je bil eden izmed glavnih razlogov, ki so privedli do poslovne ideje Janje Štrumbelj. Ta se je odločila, da bo tako turistom kot tudi vsem ljubiteljem okusnih sladic ponudila mini lePotičke.

Po lePotičke zdaj kar v ljubljanski, mestni butik

Ker dober glas seže v deveto vas, se je dobra beseda o uspehu lePotičk hitro razširila tako v poslovnem svetu kot tudi med ljubitelji okusnih dobrot. Da bi zadostili povečanemu povpraševanju in tudi željam preštevilnih turistov, so na Starem trgu v Ljubljani odprli butik lePotica. Tam lahko vse leto najdete sveže pečene potičke različnih okusov in velikosti, od miniaturnih do velikih.

Pri njih poleg mini lePotičk pečejo tudi večje tradicionalne potice, vendar jih je treba predhodno naročiti, na voljo imajo tudi kavo ali čaj v lončkih za na pot.

Poleg potice ponujajo izdelke, ki so tako ali drugače povezani s potico in njeno peko: potičnike, kuharske knjige, kuhinjski tekstil, turistične spominke itd. S tovrstno razširitvijo ponudbe so se dodatno približali turistu, ki lahko pri njih poleg priročne velikosti in pakiranja mini potičk s seboj domov vzame tudi nekaj spominkov.

Skrivnost je v majhnosti

Ste opazili, da še tako lepo zavita potica ob rezanju na majhne koščke rada razpade? Čeprav je morda večina tega vajena, pa to nekoliko pokvari pričakovanje ob prvi pokušini potice. S to zagato se je na svoji poslovni poti srečala tudi Štrumbljeva, ki je našla rešitev v miniaturnih potičkah. Ne samo, da so majhne potičke tako lepe, da jih je poimenovala kar lePotičke, so tudi nadvse priročne. Postreči jih je mogoče kot rogljičke ob kavi ali osvežilni pijači. Skrbi, da bi ob rezanju razpadle, so popolnoma odveč, saj jih lahko pojeste v le nekaj grižljajih.

Že res, da je tradicionalna slovenska potica velika, a blagovna znamka lePotica je z novim pristopom k proizvodnji in ponudbi potice sledila trendu popularizacije in modernizacije tradicionalne kuhinje, ob tem pa ohranila pristno kakovost in prispevala k večji prepoznavnosti slovenske kulinarike v svetu.

Prve slovenske potice so bile sadne

Nadevi prvih potic so bili narejeni iz v moko zdrobljenega suhega sadja, kot so jabolka, hruške in slive. Za sladilo so uporabljali med. Poleg suhega sadja so za nadev uporabljali orehe, lešnike, bučna semena in pehtran, medtem ko so začeli rozine dodajati veliko kasneje. Kljub temu nadev ni bil vedno sladek. Lahko je bil tudi slan, podobno kot danes. Tako so nastale še ocvirkove potice, drobnjakove, špehovka in druge.

V butiku lePotica lahko danes naročite potičke ali potice z različnimi nadevi: orehovo, lešnikovo, makovo, čokoladno, pehtranovo in slivovo. V pekarni lePotica tako za slovensko potico kot tudi za tradicionalne in miniaturne potice uporabljajo le naravne sestavine in ne dodajajo umetnih arom, barvil ali dodatkov za podaljšanje svežine. LePotičke so unikatni izdelki, saj je vsaka posebej ročno razvaljana, namazana, zvita in položena v model.