Praženi krompir je ena tistih jedi, ki jih vsi poznamo, a jih redko zares izpopolnimo. Na prvi pogled je preprosta, a v resnici zahteva dober občutek za sestavine, temperaturo in čas. Kuharski mojster Tomaž Bratovž je v kuhinji restavracije JB, ki se kmalu seli na novo lokacijo , pokazal pripravo in razkril svoje skrivnosti popolnega praženega krompirja.

Kakovost sestavin je temelj

Pri jedi, ki temelji na nekaj osnovnih sestavinah, ni prostora za kompromise. Za pripravo praženega krompirja za dve osebi potrebujete:

4 krompirji (bolje je, če niso povsem sveži)

1 rjavo čebulo,

1 žlico svinjske masti,

1 žlico masla,

sol,

poper,

po želji sesekljan peteršilj.

Postopek, ki naredi razliko

Krompir kuhajte v olupku v slani vodi približno od 20 do 25 minut, da ostane rahlo čvrst.

Najbolje je, da ga skuhate vnaprej in pustite, da se popolnoma ohladi.

Ohlajen krompir olupite in narežite na rezine ali večje kose.

Na ponvi segrejte svinjsko mast in maslo.

Na srednjem ognju počasi pražite drobno sesekljano čebulo, dokler ne postane zlato rjava in rahlo sladkasta.

Dodajte krompir in nekoliko povečajte temperaturo.

Krompirja ne mešajte preveč, temveč ga pustite pri miru, da na spodnji strani nastane izrazita skorjica.

Nato ga nežno obrnite in enakomerno zapecite še z druge strani.

Na koncu ga po okusu solite in poprajte ter po želji dodajte peteršilj.

Foto: Gaja Hanuna

Najpogostejše napake pri pripravi praženega krompirja

"Praženi krompir je sam po sebi popolna jed. Če so sestavine prave in če mu namenimo dovolj časa, ni treba dodajati ničesar," poudarja Tomaž Bratovž. Dodaja, da je najpogostejša napaka prav to, da krompir ni dovolj popražen, saj se ljudje prehitro ustavijo, še preden razvije polno aromo in značilno zlato skorjico, zato je ključno, da mu namenite potrpežljivost in ga med praženjem ne mešate nenehno.

Foto: Gaja Hanuna

Do 22. marca bo praženi krompir iz restavracije JB na voljo tudi za dostavo z Woltom, del izkupička od vsake prodane jedi pa bodo namenili Inštitutu Zlata pentljica, ki podpira otroke z rakom in njihove družine.

S tem je jed, ki običajno simbolizira domačnost, tradicijo in nedeljska kosila, dobila širši pomen. Preprost krožnik krompirja je postal način, kako lahko gostje z naročilom prispevajo k podpori otrokom v zahtevnih življenjskih razmerah. Prav ta preplet kulinarike in solidarnosti pokaže, da lahko tudi najosnovnejša jed preseže okvir kuhinje ter postane del zgodbe o skupnosti, povezanosti in pomoči tistim, ki jo najbolj potrebujejo.

