To so najboljši na novo odprti bari na svetu #foto

To leto je svoja vrata odprlo kar nekaj novih barov, ki z izbrano notranjo opremo in gostinsko ponudbo že postajajo nadvse priljubljeni med popotniki. Priznana revija o potovanjih Condé Nast Traveler je na svoji spletni strani objavila seznam po njihovem izboru najboljših med najboljšimi. Nekaj barov iz njihovega seznama vam predstavljamo spodaj.

The Strangers Club – Panama, Panama

V glavnem mestu istoimenske države v Srednji Ameriki je svoja vrata pred kratkim odprl prenovljen bar, ki navdušuje s starinskim slogom. Stene krasijo vintage posterji, pohištvo je iz toplega lesa, okna senčijo žaluzije v kolonialnem slogu, stranke pa najbolj navduši ponudba ruma. Bar namreč z 18 in 30 let starim rumom zalaga priznani lokalni pridelovalec te alkoholne pijače Carlos Esquivel. K prijetni atmosferi pripomore tudi glasba, ki prihaja izpod spretnih prstov DJ-ja, občasno pa v baru prirejajo tudi salsa večere. V ponudbi imajo tudi okusne morske prigrizke.

Asia Today – Bangkok, Tajska



Osrednja nit tega na novo odprtega bara v Bangkoku so lokalne sestavine, zato se tudi sezonsko spreminja ponudba hrane in pijače. V koktajlu se tako kot posebna sestavina občasno znajde poseben divji med iz narodnega parka Khao Yai, kot začimba jedem pa slonji česen iz province Lampang. Nekaj posebnega je tudi oprema lokala. S stropa namreč visi ogromen morski pes, steno pri glavnem točilnem pultu pa krasi ogromen neonski znak v živo rožnati barvi.

Casa Camolese – Rio de Janeiro, Brazilija

Čeprav se lahko ta bar pohvali z izbranimi pijačami in odlično hrano, je sam prostor tisti, ki najbolj navdušuje. Gre namreč za bar v nekdanjem skladišču, tako da je njegova notranjost zares edinstvena. Za piko na i pa se nahaja še ob dirkališču, tako da imajo obiskovalci ob srkanju pijače ali obedovanju pogled na dirkalno stezo. V baru Casa Camolese se sicer zadržuje veliko lokalnih igralcev in glasbenikov, ki živijo v soseščini in dajejo lokalu svojevrsten utrip.

Smoke Bar – Sydney, Avstralija

Smoke Bar je še en lokal na čudoviti lokaciji. Nahaja se namreč v novem pristaniškem okolišu Sydneyja, in sicer na vrhu okrogle stavbe. Tako bar ponuja dih jemajoče razglede po mestnem pristanišču, obiskovalce pa navduši tudi prijaznost osebja, saj jih na vhodu pozdravi eden od uslužbencev in jih nemudoma pospremi do proste mize. Na meniju lahko najdete tako pregrešno drage koktajle, narejene iz 20 let starega viskija, kot tudi malce cenejše, a še vedno slastne mešanice iz gina. Za napolniti želodce je na voljo kar nekaj okusnih prigrizkov, kot so na primer nabodala iz lignjev in jastoga.

The Old Man – Hongkong, Kitajska

Gre za bar, katerega ime je navdihnil Ernest Hemingway, natančneje njegova knjiga Starec in morje (v originalu The Old Man and the Sea). A ne le poimenovanje bara, tudi imena pijač imajo povezavo s tem legendarnim pisateljem. Rdeča nit pri opremljanju sta bili zelena in rjavkasta barva, lokal je sicer izvirna kombinacija starinskega in modernega sloga.