To so jedi, ki jih uporabniki Instagrama največkrat objavljajo #video

Ne, na prvem mestu niso avokado in različne zdrave sklede.

Čeprav Instagram pogosto preplavijo novi kulinarični trendi od zdravih skled, kot so buddha bowls in acai bowls, do mavričnih napitkov, je lestvica največkrat instagramirane hrane precej bolj tradicionalna.

Kulinarični blog Gousto je objavil podatke, katere jedi uporabniki Instagrama največkrat objavljajo, in rezultati vas bodo morda presenetili. Ali pa tudi ne, glede na to, da je prvouvrščena jed trenutno (spet) izjemna uspešnica v Sloveniji.

Da, največkrat objavljena jed na Instagramu je pica.

Na drugem mestu je hamburger, tretji je suši, četrti steak, peti pa so nedvomno zelo fotogenični francoski makroni. Sledijo še vietnamska juha pho, jagnjetina, ocvrt piščanec in pesto, deseterico pa končuje poke - havajska jed s surovo ribo, ki je v zadnjem času postala priljubljena po vsem svetu.

