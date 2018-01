Testenine, ki so na Facebooku prava uspešnica #video

Foto: Facebook

Pred okoli dvema tednoma je spletna stran z veganskimi recepti Bosh! na Facebooku objavila recept, ki je do zdaj zbral že več kot dva milijona ogledov. Jasno - kdo bi se lahko uprl jedi, v kateri so združeni testenine in humus?

Testenine s humusom

240 gramov kuhane čičerike

1 majhen strok česna

1 čajna žlička soli

3 jedilne žlice tahinija

3 jedilne žlice olivnega olja

sok ene limone

Vse sestavine stresite v kuhinjski mešalnik in mešajte, dokler ne dobite gladke zmesi - humusa.

V osoljenem kropu skuhajte testenine - špagete ali ozke rezance.

Foto: Facebook 2 čajni žlički olivnega olja

1 srednje velika rdeča čebula

1 strok česna

8 sušenih paradižnikov

100 gramov špinače

80 mililitrov vode, v kateri so se kuhale testenine

V ponvi segrejte olivno olje in na njem popražite rdečo čebulo. Dodajte nasekljan česen in na koščke narezane sušene paradižnike. Ko je čebula karamelizirana, dodajte na trakove narezano špinačo in vse na hitro popražite. Primešajte humus in prilijte vodo, v kateri so se kuhale testenine. Premešajte, da se humus razpusti, nato v omako vmešajte kuhane testenine. Postrezite z nasekljanim drobnjakom.