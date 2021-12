Tako boste v kuhinji zasijali tudi vi

Vsak lahko kuha. To ni puhlica, to je dejstvo, ki vsekakor drži. Dandanes nas lahko hitro prestrašijo fotografije in videoposnetki z družbenih omrežij, na katerih lahko spremljamo objave vplivnežev in kuharskih mojstrov, ki doma pripravljajo različne kulinarične dobrote. Pa vendar smo prav vsi zmožni pripraviti okusne in zdrave jedi ne glede na to, kakšno je naše kuharsko predznanje. Pa to pomeni, da nam bo uspelo že ob prvem poskusu? Ni nujno, a obstaja način, da vam lahko uspe tudi to.

Kuhanje je spretnost, ki zahteva čas in vajo. Več časa ko bomo preživeli v kuhinji, ustvarjali in preizkušali nove recepte, bolj bomo ob tem uspešni, še posebej veliko pa se bomo naučili, če bomo tu in tam kakšno jed pripravili manj ali celo popolnoma neokusno.

Z mešanicami za pripravo jedi Fant boste v kuhinji zablesteli tudi vi. Za to, da bi tudi vi zablesteli v svoji kuhinji, ne potrebujete vrhunskega mešalnika ali posebne starane soli. Potrebujete le vajo, izkušnje in nekaj osnovnih sestavin, ki jih lahko kupite po dostopnih cenah. Med njimi je zagotovo nepogrešljiva mešanica za pripravo jedi Fant. V okviru blagovne znamke Fant namreč že tradicionalno pripravljajo številne mešanice za pripravo jedi, primerne tako za tradicionalne jedi kot trendi okuse zadnje kulinarične mode. Mešanice za pripravo jedi Fant obogatijo kulinarične stvaritve, skrajšajo čas priprave obroka, ob tem pa še vedno zagotavljajo poln okus naših jedi.

Kako torej začeti piljenje svojih kuharskih spretnosti?

Ugotovite, kaj imate radi

Kakšni okusi najbolj ustrezajo vašim brbončicam? Imate raje tradicionalne slovenske jedi ali so to bolj moderne kulinarične specialitete s pridihom eksotike? Morda se odločite le za vam najljubšo sestavino, ki si jo želite uporabiti v različnih receptih. Pomembno je, da se osredotočite na pripravo jedi, ki vam bo všeč. Na ta način kuhanja ne boste videli kot še ene v vrsti gospodinjskih obveznosti.

Osredotočite se na jedi, ki jih imate radi. Tako kuhanje ne bo le še ena obveznost več. Foto: Getty Images

Sarme, po katerih boste krožnik pobrisali kar s kruhom Jed, ki sicer izvira iz Srbije, a je svoje mesto našla tudi v domačih kuhinjah Slovenije, je sarma. Če vam dišijo tradicionalne jedi, poskusite pripraviti sarmo ali pa polnjeno papriko, morda bučke. Postopek je podoben in zelo preprost, še posebej če uporabite pripravljeno mešanico za pripravo jedi za polnjene paprike in sarme Fant. Ta zagotavlja dober okus tako kuharskim mojstrom kot začetnikom v kuhinji. Ob sarmi, narejeni z mešanico za pripravo jedi Fant, si boste obliznili vse prste. Sestavine: 500 gramov mletega mesa,

100 gramov riža,

1 vrečka mešanice za pripravo jedi za polnjene paprike in sarme Fant,

listi kislega ali svežega zelja, uporabite lahko tudi paprike ali bučke. Priprava: Če so odločite za pripravo sarme, morate sprva v vroči vodi segreti zeljno glavo, dokler zunanji listi ne postanejo mehki. Počakajte, da se zelje ohladi, nato odstranite nekaj zunanjih listov. Po potrebi odrežite trše robove zelja. Sledi priprava nadeva. Za pripravo štirih obrokov potrebujete 500 gramov mletega mesa, 100 gramov riža. Vsebino vrečke mešanice pripravo jedi za polnjene paprike in sarme Fant zmešajte s sto mililitri mlačne vode in pustite stati nekaj minut. Dodajte 500 gramov mletega mesa in približno 100 gramov riža ter dobro premešajte. Z zmesjo nadevajte paprike ali pripravite sarme z listi kislega oziroma svežega zelja. S to mešanico lahko nadevate tudi bučke, čebulo in podobno. Za pripravo sarme segrejte pečico na 175 stopinj Celzija. V posodo za peko po plasteh zložite na trakove narezano zelje, pripravljene sarme. Dodajte narezana rebrca. Vse skupaj pokrijte z nekaj listi zelja ter zalijte s tekočo omako iz juhe in paradižnikove omake. Pokrijte s pokrovom in pecite eno uro. Nato zmanjšajte temperaturo na 160 stopinj Celzija in pecite še dve uri.

Izberite vir recepta, ki mu zaupate

Danes imamo na voljo res veliko virov kuharskih receptov. Že dolgo nismo več omejeni le na kuharske knjige. Pobrskajte po spletu in izberite tisto spletno stran, na kateri boste našli recepte, ki bodo najbolj ustrezali vašemu načinu kuhanja in predvsem vašemu predznanju.

Recepti na nas prežijo z vseh strani. Izberite vir recepta, ki mu zaupate, naj bodo recepti primerni vašemu načinu kuhanja in predznanju, ne glede na to, ali so zapisani v stari kuharski knjigi ali na spletu. Foto: Getty Images

Naj bodo osnovne sestavine vedno pri roki

Katere so tiste sestavine, ki jih morate imeti vedno pri roki, je odvisno od tega, kaj radi pripravljate, jeste, kaj vam je všeč. Vseeno pa obstaja nekaj univerzalnih sestavin, ki pridejo prav pri veliki večini receptov, zato naj bodo vedno pri roki: olivno olje, česen, čebula in začimbe. Prav te so tiste, ki lahko dobro jed spremenijo v vrhunsko kulinarično doživetje. Preprosta rešitev tako za začetnike kot tudi kuharske mojstre so mešanice za pripravo jedi Fant, ki so že pripravljene za posamezne jedi, od tradicionalnih jedi do jedi po tujih recepturah. Z njimi prihranite čas pri kuhanju, hkrati pa vam zagotavljajo vrhunski okus vašega kosila.

Med kuhanjem sproti okušajte jed

Okus jedi se med pripravo spreminja. Kuharski chefi zato jed med pripravo ves čas okušajo. Tudi vi okušajte svojo jed, medtem ko jo pripravljate, in tako spremljajte spreminjanje njenega okusa.

Okušajte jed že med kuhanjem, predvsem pa si zaupajte. Kuhanje je spretnost, ki zahteva čas in potrpljenje.

Bodite prizanesljivi do sebe in potrpežljivi

Veliki kuharski mojstri se vseh spretnosti niso naučili čez noč. Ste že videli film o Juliji Child? Če ste, potem veste, čez koliko preprek je šla na začetku svoje kuharske poti. Zapomnite si, tudi ko vam spodleti, je to pravzaprav del procesa učenja.

Bi radi pričarali vonj domače kuhinje, ki ga imate v spominu še iz otroštva? Preizkusite različne mešanice za pripravo jedi Fant, ki ponujajo kulinarične rešitve in ideje za vsakodnevno kuhanje.