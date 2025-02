Spoznajte najbolj inovativna živila leta 2025

Foto: SPAR

Med nagrajenimi živili že 10. leto zapored tudi Sparovi izdelki

Nagrado Inovativno živila leta prejmejo slovenski izdelki, ki so koristni za zdravje, izbor pa temelji tudi na oceni sestave in hranilne vrednosti živil. Pri izboru so sodelovali potrošniki in strokovna skupina ter laskavi naziv "Inovativno živilo leta 2025" letos podelili kar štirim Sparovim izdelkom.

Nagrado "Inovativno živilo leta" v skupini predpripravljenih izdelkov so prejele tri bovle SPAR To Go, ki jih kupci v trgovinah najdejo na oddelkih SPAR Hitroteke. SPAR To Go Nikina bovla Nike Krmec je pravi vir beljakovin. Združuje puhast riž, hrustljav paniran piščančji popcorn in izbrane dodatke, za piko na i pa prav posebno Nikino omako. SPAR To Go HOT champ skleda Andreja Pavličevića vsebuje kar 48,6 g beljakovin na porcijo, zato je idealen obrok po športni vadbi. Nasitila vas bo z okusnimi piščančjimi trakci, rižem in zelenjavo ter navdušila s pekočo majonezo in osvežujočim sokom limete. Tudi hrustljava in okusna SPAR To Go champ solata Andreja Pavličevića je prava beljakovinska bomba, saj vsebuje kar 43,7 g beljakovin na porcijo. Okrepčajte se s slastnimi piščančjimi trakci, kozicami, zelenjavo in sirom. Za nadgradnjo okusa pa bosta poskrbela česnov preliv in limonin sok. Vse tri bovle so sveže pripravljene v trgovini. Poskusite vse!

Nagrado »Inovativno živilo leta« v skupini kruha pa je letos prejela Čičerikina copatka iz Pekarne SPAR. Pripravljena je iz pšenične moke z dodanimi 4 vrstami polnozrnate moke (ovseno, rženo, ajdovo in pirino) ter čičerikino moko. Za okus in hrustljavost so Sparovi peki vanjo zamesili še sončnična semena, posipali pa so jo z ovsenimi kosmiči in koruznim drobljencem. Čičerikina copatka je brez dodanih aditivov, je vir beljakovin, odlikujeta pa jo tudi visoka vsebnost vlaknin ter nizka vsebnost soli. Čičerikina copatka je sveže pečena v trgovini, zato si jo le privoščite!

Jejte dobro tudi, kadar vam primanjkuje časa

Vam pogosto zmanjka časa za uravnotežene obroke? Bi si radi olajšali natrpan urnik, pa ne veste, kako?

Preskočite zamudno pripravo hrane ter si privoščite že pripravljen, svež, uravnotežen in okusen obrok v obliki ene izmed zmagovalnih bovl SPAR To Go. Z zmagovalno Čičerikino copatko pa si sestavite hranljiv in okusen mediteranski sendvič, kot si ga najraje pripravi tudi priljubljena pevka Maja Keuc. Posezite po najbolj inovativnih živilih leta 2025 ter se prepustite odličnim okusom hranljivih obrokov.

Pripravite sendvič na mediteranski način. Foto: SPAR

Spar je zavezan h kakovosti, svežini in inovativnosti

V Sparu so zelo ponosni na prejete nagrade. Katja Gorup, vodja programov v nabavi živil Spar Slovenija je ob prejemu inovativnih nagrad povedala: "Veseli in ponosni smo, da so izdelki iz SPAROVE Hitroteke navdušili tudi strokovnjake Inštituta za nutricionistiko. Odkar smo te izdelke vključili v našo redno ponudbo, so to zelo priljubljene jedi, po katerih segajo naši kupci. Vse to je za nas dokaz, da sta naša zavezanost h kakovosti, svežini in inovativnosti prepoznani tako s strani strokovnjakov kot tudi naših kupcev."

V Sparu se s premišljeno izbiro živil in sestavin trudijo poskrbeti za dobrobit svojih kupcev. S praktičnimi in inovativnimi izdelki pa ljudem lajšajo življenje ter jih spodbujajo, da si večkrat vzamejo čas za stvari in ljudi, ki jim pomenijo največ.

Foto: SPAR