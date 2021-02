Sezona pustnih slaščic je odprta: recept za krofe brez slabe vesti

Krofi so poleg najrazličnejših pustnih šem glavna atrakcija vsakega pustnega rajanja, tudi če si pravi karneval priredimo kar sami doma. Če bi se dalo, bi jih jedli kar naprej, a nas lahko hitro napade slaba vest, saj jih praviloma cvremo v velikih količinah olja.

Za tiste, ki bi v mehkih pustnih krofih radi uživali brez slabe vesti, smo preizkusili malce drugačen recept, in sicer smo se odločili za pripravo pustnih krofov iz pečice. Njihova glavna prednost je, da niso ocvrti v olju, zato so bolj zdravi, pa še neprijetnega vonja po cvrtju se nam ni treba bati. V pustnem času je treba pojesti vsaj en krof, nekaj krhkih flancatov in kakšnega kvašenega ter seveda ocvrte miške. To so pustne dobrote, s katerimi bomo lažje preživeli 40-dnevni post od pepelnične srede do velike noči. Seveda pa se s krofi ne sladkamo samo za pusta, ampak so primerni za vsako bolj slavnostno priložnost.

Ker se priprave krofov gospodinje praviloma lotevajo z veliko strahospoštovanja, smo pripravili nekaj napotkov, da bodo uspeli tudi manj izkušenim mojstrom.

Skrivnosti izkušenih mojstrov, ki jih moramo nujno posnemati

Uspeh je precej odvisen od same priprave.

Začne se z nakupom pravih sestavin. Najbolje je, da izberemo gladko in mehko moko istega proizvajalca, saj se lahko sicer moki precej razlikujeta. Kupimo jajca za peko, da bo testo lepo rumeno. Tudi pri marmeladi moramo vedeti, katero izbrati. Najboljše so trše marmelade za pripravo peciva. Na nekaterih celo piše, da so termostabilne.

Če bomo krofe začeli pripravljati zjutraj, že večer prej iz hladilnika oziroma hladne shrambe vzamemo jajca, moko in kvas, saj morajo biti te sestavine na sobni temperaturi, sicer jih moramo pred pripravo segrevati.

Kot velja za vsako kvašeno testo, je treba najprej natančno stehtati in izmeriti vse sestavine. Čeprav je peka peciva videti kot umetnost improviziranja, pa je v resnici natančno delo, ki zahteva skrbno pripravo sestavin. Preden začnemo delati testo, si vse sestavine odmerimo in pripravimo na delovni pult. Prostor naj bo topel, delovna površina pa čista. Pripravimo si tudi nekaj čistih, dovolj velikih kuhinjskih krp, skledo za vzhajanje, papir za peko in druge pripomočke.

Moko moramo vedno presejati, in sicer vsako posebej, potem pa ju skupaj stresemo v skledo za pripravo testa. S presejanjem se znebimo različnih smeti, predvsem pa grudic, jo lepo prezračimo in pripravimo na gnetenje.

Drugi zelo pomemben korak je priprava kvasnega nastavka. V posebni skodelici gladko zmešamo zdrobljen kvas, pol decilitra mlačnega mleka, tri žličke kristalnega sladkorja Agragold in žličko moke. Zmes pokrijemo in pustimo vzhajati, da se lepo napihne.

Najboljši krofi, pa naj bodo pečeni v pečici ali ocvrti, morajo biti posuti z debelim slojem kot puh mehkega sladkorja v prahu, ki nas vabi, da ugriznemo vanj in se prepustimo veselemu pustnemu rajanju. Sladkor v prahu Agragold naša pustna kulinarična doživetja vzdigne na čisto novo raven.

Krofi iz pečice

1 kg moke (pol ostre, pol gladke)

kvasni nastavek (5 dag kvasa, 3 žličke sladkorja Agragold , 0,5 dcl mleka, žlička moke)

pol žličke soli

7 dag stopljenega masla

7 dag sladkorja Agragold

7 rumenjakov

4–5 dcl mlačnega mleka

2 žlici olja

2 žlici ruma

limonina lupinica

1 vaniljev sladkor

marmelada za peko peciva

beljak za "lepljenje" plasti

jajce za premaz

Priprava:

Obe vrsti moke skupaj dobro presejemo, na sredini naredimo jamico. Medtem v posebni skodelici naredimo kvasni nastavek iz petih dekagramov kvasa, treh žličk sladkorja Agragold, 0,5 decilitra mleka in žličke moke ter pustimo 15 minut, da vzhaja.

Kvasni nastavek stresemo v jamico. Po robu moke naredimo "kanalček", kamor nasujemo sol. Sol namreč ne sme priti v stik s kvascem.

V posodo z moko dodamo rumenjake, sladkor Agragold, vaniljev sladkor, stopljeno maslo, olje, limonino lupinico, rum, počasi prilijemo mleko, vendar ne vsega naenkrat, da ne bo testo premokro. Dobro premešamo in gnetemo vsaj deset minut. Lahko si pomagamo z mešalnikom. Sestavine se morajo dobro povezati, da je testo mehko in voljno.

Posodo pokrijemo in pustimo vzhajati približno eno uro oziroma toliko časa, da testo dvakrat naraste. Ko testo lepo naraste, ga na pomokani mizi razvaljamo na en centimeter debelo.

Izrežemo kroge in na polovici krofov naredimo majhne jamice ter jih obložimo z žličko marmelade. Izberimo marmelado, ki je narejena prav za pecivo, da se med peko ne razlije. Rob testa ob marmeladi premažemo z narahlo zmešanim beljakom in na vrh položimo drugo plast testa.

Robove s prsti lepo stisnemo skupaj in z obodom še enkrat izrežemo kroge. Položimo jih na pekač in jih premažemo z razžvrkljanim jajcem ter pustimo vzhajati še 20 minut.

Ko rahlo narastejo, pekač položimo v pečico in jih pečemo približno 20 minut na 190 stopinjah Celzija.

Slastne krofe iz pečice malce ohladimo in jih za veličasten zaključek obilno posujemo s sladkornim prahom Agragold. Postrežemo in se veselimo zadovoljnih maškar, ki bodo vzklikale: "Vau, tako so dobri kot še nikoli!"

