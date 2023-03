Sestavine:

4 svinjski zrezki

dobra pest gob (jurčki ali lisičke)

2 srednje veliki čebuli

1 žlica rdeče paprike

sol in poper

1 strok česna

1 lovorjev list

žlička mlete kumine

1 velik krompir

0,5 dcl olja

Postopek:

Čebulo olupite in nasekljate ter jo v večji ponvi na olju pražite, da postekleni. Zrezke posolite in popoprajte ter jih popecite na čebuli, nato pa dolijte 2 dl vode in pokrite dušite 10 minut. Nasekljajte strok česna in ga dodajte v ponev, nato dodajte še druge začimbe in dušite tako dolgo, da je meso skoraj mehko. Odstranite lovorjev list in po potrebi zalijte še z malo vode, nato dodajte gobe in jih dušite 10 minut. Krompir naribajte in ga dodajte k mesu in gobam ter dušite, dokler ne nastane gosta omaka. Zrezke postrezite s pire krompirjem in solato iz motovilca.