Sladica, ki diši po zimskih praznikih.

Sestavine:

250 g tankih listov vlečenega testa

5 večjih jabolk

80 g suhih brusnic

80 g sladkorja

drobtine in maslo

250 g jogurta

1 žlička cimeta

250 g nepasirane skute

Postopek:

Na maslu dobro prepražimo drobtine in jim dodamo cimet. Olupimo in naribamo jabolka, jim dodamo sladkor ter dobro premešamo. Razgrnemo testo in na vsak list najprej namažemo jogurt, nato enakomerno razporedimo skuto ter dodamo jabolka, brusnice in drobtine. Zavijemo v zvitek in ga položimo v namaščen pekač. Čez zavitke premažemo malo masla. Pečemo v ogreti pečici na 190 stopinjah Celzija približno 35 minut.