Recept: sataraš

Sestavine:

1 rdeča čebula,

1 zelena paprika,

4 paradižniki,

zeliščna sol,

7 klinčkov,

cimet,

kurkuma,

poper.

Postopek

Prepražimo nasekljano rdečo čebulo in na koščke narezano zeleno papriko. Ko čebula zarumeni, dodamo na koščke narezan paradižnik in začimbe: klinčke, kurkumo, cimet in zeliščno sol. Pražimo, dokler tekočina ne izpari, nato dodamo malo vode, da nastane omaka.

Tako pripravljeno jed postrežemo z umešanimi jajci ali jajci na oko, kosom kruha ali rižem.