Sestavine:

2 krompirja

1 mala čebula

1 žlica olivnega olja

sol (po okusu)

peteršilj (šopek)

začimbe (po želji in okusu: origano, drobnjak, svež peteršilj, poper)

2 pesti naribane mocarele

Postopek:

Olupljen in na manjše rezine narezan krompir skuhajte skupaj s peteršiljem do mehkega (15–20 minut). Na olivnem olju prepražite sesekljano čebulo. Odcedite vodo iz kuhanega krompirja, odstranite peteršilj. Prepraženo čebulo stresite na krompir in premešajte. Vse skupaj dajte v škatlico za malico, na vrhu potresite še z mocarelo in začimbami. Pred začetkom malice postavite v mikrovalovko za nekaj minut, da se sir na vrhu stopi in jed pogreje. Zraven se prileže kakšna solata.