Sestavine:

16 večjih šampinjonov

3 šalotke

400 g graha

250 g pasiranega paradižnika

3 kosi topljenega sira

150 g parmezana

50 g masla

2 žlici olivnega olja

sol in poper

kurkuma

mleta kumina

mleta sladka rdeča paprika

1 lovorjev list

Postopek:

Šampinjonov ne operemo, pač pa jih previdno očistimo s krtačko. Na ta način se izognemo dodatni vodi, ki jo gobe pri peki izpustijo. Nato previdno odstranimo bete in z vrhom noža izdolbemo posamezen klobuk gobe. Notranjost klobuka namažemo s tanko plastjo topljenega sira.

V ponev nalijemo olivno olje, ki ga segrevamo pri zmerni temperaturi. Šalotke olupimo in jih na drobno narežemo ter z lovorjevim listom dodamo v ponev. Pustimo nekaj minut, da se prepražijo, ter dodamo sol in poper. Nato primešamo še na drobno narezane bete in ostanke gob ter paradižnikovo pulpo. Kuhamo še nekaj minut ter dodamo grah, kurkumo, papriko, kumino in maslo. Kuhamo na zmerni temperaturi okoli 15 minut. Tik pred koncem dodamo še polovico parmezana in pretlačimo. Tako dobljeno maso pustimo stati, da se delno ohladi. Nato jo z malo žličko nadevamo v klobuke gob, vse do roba. Nadevane gobe razporedimo po peki papirju v pekaču in jih nato v pečici pečemo okoli 20 minut pri temperaturi 180 stopinj C.

Postrežemo lahko v kombinaciji s pire krompirjem ali rižem.