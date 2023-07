Recept: poletna pita iz breskev

Osvežujoča in lahka poletna slaščica za vroče dni, ki vam bo za pripravo vzela okoli uro in pol.

Sestavine:

Za testo potrebujemo:

- 30 dag moke,

- 10 dag sladkorja,

- 20 dag margarine,

- tri rumenjake,

- 1/2 pecilnega praška,

- eno limono oziroma njeno lupino,

- 1,5 kg breskev.

Za preliv potrebujemo:

- 4 dl kisle smetane,

- 10 dag sladkorja,

- 2 vanilina sladkorja,

- tri rumenjake,

- sneg iz 6 beljakov.

Postopek:

Najprej iz vseh sestavin zgnetemo testo, najlažje je z mešalnikom. Medtem ko se testo gnete, prižgemo pečico na 180 stopinj Celzija. Ko je testo voljno, ga kar takoj damo v namaščen pekač in malo prepikamo. Po testu naribamo breskve, če so te dovolj trde, če pa so že mehke, jih na tanko narežemo in porazdelimo po testu, malo potlačimo z žlico in jih pečemo 20 minut na 180 stopinj Celzija.

Ko se testo peče, naredimo preliv, tako da najprej zmešamo kislo smetano, rumenjake, vanilin sladkor in polovico sladkorja.

Posebej naredimo sneg iz beljakov in druge polovice sladkorja, sneg naj bo res čvrst. Ko je narejen, ga previdno z metlico vmešamo v rumenjakovo maso. Po dvajsetih minutah vzamemo testo iz pečice, po njem polijemo preliv in pečemo še 20 minut. Ne ustrašite se, če med peko preliv zelo naraste, saj spet pade, ko se shladi. Pita je najboljša, ko je ohlajena na sobno temperaturo. Po želji po vrhu potresemo s sladkorjem v prahu.

Opombe

Namesto breskev lahko uporabite tudi nektarine ali marelice. Če nimate svežih, so dobre tudi tiste iz kompota.