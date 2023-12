Preprosti, a slastni sladki zalogajčki.

Sestavine:

230 g sladkorja

350 g sladkorja

2 jajci

420 g rikote

2 čajni žlički vaniljevega ekstrakta

480 g moke

1 čajna žlička pecilnega praška

1 čajna žlička sode bikarbone

Preliv

4 jedilne žlice mleka

170 g sladkorja v prahu

1 čajna žlička mandljevega ekstrakta

Postopek:

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija.

V skledi zmešajte maslo in sladkor. Ko zmes postane kremasta, dodajte jajca, rikoto in vaniljo ter temeljito premešajte. V drugi skledi zmešajte moko, pecilni prašek in sodo bikarbono ter vse skupaj stresite v zmes mokrih sestavin. Dobro premešajte. S čajno žličko zajemajte zmes in iz nje naredite kroglice, ki jih zložite na pekač, obložen s papirjem za peko. Med kroglicami naj bo okoli pet centimetrov razmika. Pecite od osem do deset minut, da piškoti rahlo porjavijo. Vzemite iz pečice, po treh minutah jih zložite iz pekača in pustite, da se povsem ohladijo.

Mleko, sladkor v prahu in mandljev ekstrakt zmešajte v gladko zmes. Piškote z zgornjo stranjo pomočite vanjo, nato jih, ko je preliv še vlažen, potresite s pisanimi mrvicami ali drugo poljubno dekoracijo.