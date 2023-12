Potica, ki ni sladica, je pa nadvse slastna.

Sestavine:

Testo

700 g moke

kocka kvasa

3 dl mleka

50 g sladkorja

ščepec soli

limonina lupina

3 rumenjaki

100 g masla

malo ruma

Nadev

300 g ocvirkov

4 dl kisle smetane

sneg iz beljakov

Postopek:

Najprej naredimo kvasec iz kocke kvasa, decilitra mlačnega mleka, malo moke in malo sladkorja. Moko stresemo v skledo, vanjo naredimo luknjo in vlijemo kvasec. Dodamo stepene rumenjake, ostanek mlačnega mleka, malo soli po robovih ter nazadnje stopljeno maslo in limonino lupino. Zgnetemo testo, če je pregosto, dodamo še malo mlačnega mleka, če je preredko, pa malo moke. Testo pustimo vzhajati 30 minut. Medtem segrejemo ocvirke in jih pustimo, da se malo ohladijo. Naredimo sneg iz treh beljakov in ga zmešamo skupaj s kislo smetano. Ko je testo dovolj vzhajalo, ga razvaljamo na primerno debelino ter namažemo s kislo smetano in snegom, po vrhu pa potresemo suhe ocvirke brez maščobe. Potico zavijemo in damo še za 30 minut vzhajati v pekač. Pečico segrejemo na 180 stopinj Celzija in pečemo 45 minut. Preden damo potico v pečico, jo namažemo z mlekom in večkrat prebodemo. Ko je potica pečena, jo pokrijemo z mokrim prtičem.