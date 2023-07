Sestavine:

- tri ali štiri kumare

- ena mlada čebula

- 1 dl kisle smetane

- 3 dl kislega mleka ali jogurta

- ena čajna žlička soli

- ena čajna žlička mlete rdeče paprike

- sveže mlet poper

- ena čajna žlička kumine

- en strok česna

Postopek:

Čebulo olupimo in narežemo na tanke kolobarčke. Kumare očistimo, odrežemo vrhe in naribamo na tanke kolobarje ali rezance. Rahlo posolimo in pustimo stati vsaj pol ure. Nato kumare previdno ožamemo. Dodamo čebulo in prelijemo z omako iz smetane in kislega mleka. Začinimo s poljubnimi začimbami, na primer z mleto rdečo papriko, kumino, lahko tudi s česnom ali sveže mletim poprom. Ponudimo ga lahko poleg mladega krompirja.