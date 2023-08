Recept: lazanja iz bučk

Sestavine:

2 srednje veliki bučki

50 g drobtin

40 g nastrganega parmezana

žlička nasekljanega peteršilja

pol žličke česna v prahu

pol žličke čebule v prahu

pol žličke mlete sladke paprike

6 rezin pršuta

230 g natrgane mocarele

2 žlici olivnega olja

Postopek:

Pečico segrejte na 180 stopinj Celzija. Manjši pekač (najbolje podolgovati za kruh) obložite s papirjem za peko in pokapljajte z olivnim oljem. Bučke po dolžini narežite na rezine. V manjšem krožniku zmešajte drobtine, parmezan, peteršilj, česen in čebulo v prahu ter sladko papriko ter v mešanici spanirajte rezine bučk.

Dve žlici mešanice z drobtinami in začimbami potresite na dno pripravljenega pekača, nato vanj zložite polovico bučk, tri rezine pršuta in polovico nastrgane mocarele ter ponovite še enkrat. Po vrhu potresite preostanek drobtin, pokapljajte z malo olivnega olja in po želji potresite s čilijem. Pecite 25 minut, nato naj lazanja še kakšnih deset minut počiva v pekaču, preden jo narežete in postrežete.