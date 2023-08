Recept: krepka zelenjavna juha

Upoštevajte, da se vsaka sestavina tega recepta lahko zamenja ali nadomesti s čem drugim: olivno olje lahko zamenjamo s katerokoli maščobo, ki jo imamo pri roki; korenček, čebulo in zeleno, oziroma sofritto, lahko nadomestimo s papriko, porom in komarčkom; fižol lahko nadomestimo s čičeriko, lečo ali drugimi stročnicami; namesto timijana uporabimo rožmarin, origano, ali drugo dišavnico...

Tako boste vsakič skuhali unikatno, okusno in krepko juho.

Sestavine:

2 žlici ekstra deviškega oljčnega olja

2 srednje velika korenčka, narezana na majhne kocke

2 stebli zelene, narezane na majhne kocke

1 srednje velika čebula, narezana na majhne kocke

3 stroki česna, sesekljani

1 čajna žlička posušenega timijana

groba sol in mleti poper

2 pločevinki belega fižola, oplaknjena in odcejena

1 pločevinka na kocke narezanega paradižnika

4 skodelice zelenjavne ali mesne jušne osnove

¼ skodelice sesekljanega svežega peteršilja

nariban parmezan, za serviranje

Postopek:

V velikem loncu segrejte olje na srednje visoki temperaturi. Dodajte korenje, zeleno in čebulo ter počasi pražite, dokler čebula ne postekleni, približno 6 minut. Dodajte česen in timijan ter začinite s soljo in poprom; kuhajte, dokler ne zadiši, približno 3 minute. Dodajte fižol, paradižnik, juho in peteršilj ter zavrite. Zmanjšajte toploto in kuhajte, dokler se zelenjava ne zmehča, od 25 do 30 minut. Po okusu začinite s soljo in poprom. Ob serviranju poleg ponudite nariban parmezan.