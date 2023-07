Recept: kokosova rulada

Priprava sladkega presenečenja vam bo vzela od ene ure do ure in pol časa.

Sestavine:

- 100 g margarine

- ena vrečka vaniljevega sladkorja

- 100 g sladkorja

- pol vrečke pecilnega praška

- 100 g čokolade v prahu

- 2 dl kisle smetane

- 100 g kokosove moke

- 5 beljakov

- 5 rumenjakov

- sladkor v prahu

Foto: Marko Jerič

Postopek:

V eni skledi najprej zmešamo rumenjake, stopljeno margarino, moko s pecilnim praškom, 80 gramov sladkorja in čokolado v prahu. V drugi skledi stepemo beljake v trd sneg. Sneg počasi vmešamo v maso iz prve sklede. Maso enakomerno vlijemo v pekač, ki smo ga predtem obložili s papirjem za peko. Pečemo 13 minut na 200 stopinjah Celzija.

Ko je biskvit pečen, ga vzamemo iz pečice in položimo na papir za peko, posut s sladkorjem v prahu. Biskvit zvijemo v rulado in počakamo, da se malo ohladi. Medtem pripravimo nadev. Skupaj zmešamo kislo smetano, kokosovo moko in ostanek sladkorja. Ohlajen biskvit odvijemo, premažemo z nadevom (do 3/4) in ga nato počasi zvijemo. Rulado pred serviranjem postavimo v hladilnik vsaj za eno uro.