Recept: huzarski krapi

Nostalgični piškoti z orehi in marmelado.

Sestavine:

14 dag masla

7 dag sladkorja v prahu

2 rumenjaka

17 dag moke

mleti orehi

marmelada

Postopek:

Iz moke, sladkorja, rumenjakov in moke zamesimo testo, ga oblikujemo v kroglo in za vsaj pol ure postavimo v hladilnik. Iz ohlajenega testa oblikujemo majhne kroglice, ki jih povaljamo v mletih orehih, nato vanje s kuhalnico naredimo vdolbino in jo nadevamo z marmelado. Pečemo okoli 20 minut na 160 stopinj Celzija.