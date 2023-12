Sladica, ki na praznični mizi ne sme manjkati.

Sestavine:

600 g moke

50 g svežega kvasa

200 ml toplega mleka

1 jajce

50 g sladkorja

1 čajna žlička soli

1 strok vanilje

naribana lupinica limone

50 g olupljenih nasekljanih mandljev

200 g masla

175 g rozin

20 g nasekljanih kandiranih pomaranč

50 g nasekljanih kandiranih limon

1 skodelica ruma

sladkor v prahu za posip

Postopek:

Pekač obložite s papirjem za peko. V veliko skledo presejte 400 g moke in v sredino naredite jamico. V drugi posodi pustite vzhajati kvas, raztopite ga v 100 ml mleka in ga zmešajte s 100 g moke. Pripravek pokrijte s krpo in pustite na toplem, da vzhaja.

Jajca stopite s sladkorjem in soljo, dodajte notranjost vaniljevega stroka, naribano limonino lupinico in mandlje. To mešanico in vzhajan kvas stresite v jamico v moki, dobro zgnetite, da nastane mehko in gladko testo. Pokrijte in pustite vzhajati še 10 minut.

Maslo vmešajte v preostalo moko, da dobite mehko mešanico. Dodajte testo, pregnetite in pustite vzhajati 15 minut. Posebej zmešajte rozine, kandirano pomarančo in limono, poškropite z rumom ter dodajte testu. Dobro vgnetite v testo in pustite počivati 10 minut.

Nato oblikujte iz testa dve krogli, ti dve pa v dolgi štruci. Položite ju na pekač, pokrijte s krpo in pustite vzhajati 30 minut. Pecite 60 minut pri 180 stopinj Celzija. Vzemite iz pečice in potresite s sladkorjem v prahu.