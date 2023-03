Recept: ajdova kaša z mesom in zabeljenim kislim zeljem

Sestavine:

skodelica ajdove kaše,

1/4 skodelice riža,

1/2 kg svinjskega mesa,

1 čebula,

sol, piment, majaron in poper,

1/2 kg kislega zelja,

lovorjev list, brinove jagode, kumina,

malo ocvirkov.

Postopek:

Ajdovo kašo operemo in jo okoli 20 minut kuhamo, da nabrekne. Riž skuhamo do polovice, ga odcedimo in splaknemo z mrzlo vodo. Na maščobi prepražimo čebulo, da postekleni, in dodamo na koščke narezano meso. Še naprej pražimo pet minut, nato zalijemo z vodo, da je meso pokrito, in solimo. Dušimo 20 minut na majhnem ognju. Kašo precedimo in jo damo v pekač, dodamo na pol kuhan riž in primešamo meso, dosolimo po okusu, dodamo piment in majaron ter vse skupaj premešamo. Pečemo v pečici 30 minut na 180 stopinj Celzija.

Zelje damo v vodo, solimo, dodamo kumino, lovorjev list in brinove jagode in ga kuhamo do mehkega. Nato ga odcedimo. V kozico damo ocvirke in drobno narezano čebulo in pražimo toliko, da čebula postekleni, in dodamo zelje. Na majhnem ognju pražimo še od tri do pet minut. Pečeno ajdovo kašo postrežemo z zeljem.

