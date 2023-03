Sestavine:

40 dag širokih rezancev

40 dag paradižnika v koščkih

30 dag tunine v lastnem soku

1 glava brokolija

2 pesti graha

20 dag mocarele

poper in sol

Postopek:

V večji lonec nalijte vodo, jo zavrite in osolite. Zakuhajte široke rezance, vrejo naj pet minut. Dodajte na drobno narezan brokoli in kuhajte še nadaljnjih pet minut. Odcedite in prihranite dva decilitra vode.

Vodo od rezancev in brokolija zlijte v širši lonec, vanjo stresite paradižnik, grah in popoprajte. Pokrito naj vre deset minut, nato odstavite z ognja ter dodajte kuhane široke rezance, brokoli in tunino s sokom, po potrebi posolite in premešajte. Nato vse skupaj stresite v ognjevaren pekač, prekrijte z narezano mocarelo in za dobrih 15 minut postavite v pečico, ogreto na 200 stopinj Celzija.